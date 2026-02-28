"아내가 바람 피워" 집에 불지른 男…300채 태운 대형 참사로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6시간 만에 진화…고령자 2명 병원에서 숨져

용의자 체포 과정서 주민들에게 폭행당하기도

필리핀 마닐라 도심에서 한 남성의 방화로 추정되는 불이 대형 화재로 번지며 주택 수백 채가 소실되는 참사가 발생했다.

현지 매체 마닐라 불레틴과 필리핀 스타 등은 지난 25일(현지시간) 마닐라 인트라무로스의 주거 밀집 지역에서 화재가 발생, 최소 300채의 주택이 불에 탔다고 보도했다.

화재는 이날 오후 4시48분께 처음 신고가 접수됐다. 마닐라 재난위험감축 관리사무소(DRRMO)에 따르면 신고 직후 1단계 경보가 발령됐으며, 불길이 빠르게 확산하면서 오후 5시28분에는 대응 단계가 4단계로 격상됐다. 화염은 인근 주택가로 번졌고, 진화 작업은 밤 11시30분께 마무리됐다.

필리핀 수도 마닐라에서 300채의 주택이 소실되는 대형 화재가 발생했다. 마닐라 재난위험감축관리사무소(DRRMO)

AD

이 불로 최소 300채, 523가구가 소실된 것으로 전해졌다. 재산 피해는 약 1000만페소(한화 약 2억5000만원) 규모로 추산된다. 인명피해도 발생했다. 고령자 2명이 병원으로 옮겨졌으나 도착 당시 이미 숨진 상태였던 것으로 전해졌다. 사망자 중 1명은 신경쇠약으로 사망한 것으로 알려졌다. 소방 당국은 "밀집 주거지의 특성상 도로가 좁아 장비 진입이 쉽지 않았다"고 설명했다.

화재 여파로 인근 바하이 치노이 박물관은 안전 점검을 위해 임시 폐쇄됐다. 이재민들은 델판 대피소로 옮겨졌으며, 산아구스틴 교회 등 지역 사회가 구호 물품 지원에 나섰다.

이후 경찰은 인트라무로스에 거주하는 남성 저비 롤단(36)을 자신의 집에 불을 지른 혐의로 체포했다. 필리핀 소방청은 "저비 롤단의 방화로 인트라무로스 내 카빌도 거리 일대에 있던 판잣집 여러 채가 같이 불탔다"고 밝혔다.

일부 목격자들은 롤단이 자신의 집에 휘발유를 끼얹은 뒤 불을 질렀다고 진술했다. 경찰은 정확한 범행 동기를 공식 발표하지 않았지만, 현지 주민들은 그가 "아내가 다른 남자와 바람을 피웠다"고 분노하며 범행을 저질렀다고 주장했다. 롤단은 격분한 주민들에게 폭행을 당하기도 해서 부상을 입고 병원 치료를 받았다.





AD

한편 이스코 모레노 마닐라 시장은 피해 주민들에게 총 798만페소(약 1억9900만원)의 긴급 지원금을 전달했다고 밝혔다. 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 추가로 조사하고 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>