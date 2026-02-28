"스타벅스에서 커피 시켰는데 이건 뭐죠?" 또 인종차별 논란 터졌다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“명백한 차별” vs “의도 확인 필요”

과거에도 매장서 인종 관련 논란 수차례

미국의 한 스타벅스 매장에서 한국인 고객이 인종차별을 당했다는 의혹이 제기돼 온라인에서 논란이 확산하고 있다.

지난 26일 사회관계망서비스(SNS)에는 "오늘 한국인 동료가 스타벅스에서 블랙커피를 주문했는데 컵에 'yellow!!'라고 적혀 있었다"는 글과 함께 영상이 게시됐다.

공개된 영상에는 음료 컵 뒷면 영수증 스티커에 한국인 이름으로 보이는 주문자명과 함께 'yellow'라는 문구가 기재된 모습이 담겼다. 작성자는 "동료는 노란색 옷을 입고 있지도 않았고 음료를 마시기 전까지 전혀 눈치채지 못했다"며 "이게 무슨 뜻이냐. 무슨 비밀 코드냐"고 적었다.

해당 게시물은 수천건의 '좋아요'와 1000개 이상의 댓글이 달리며 빠르게 확산했다. 서구권에서 'yellow'는 동아시아인을 비하하는 표현으로 사용돼 온 사례가 있기 때문에 논란이 커졌다. 일부 이용자들은 "명백한 차별 행위"라며 매장 측에 공식 항의를 요구했고, 자신을 전직 바리스타라고 밝힌 이용자는 "비밀 코드가 아니다"고 주장했다. 반면 의도를 단정하기 어렵다는 신중론도 일부 제기됐다.

현재까지 스타벅스 본사 측은 이번 사안과 관련해 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

스타벅스는 과거에도 여러 차례 인종 관련 논란에 휘말린 바 있다. 2018년에는 미국 필라델피아 매장에서 흑인 남성 2명이 음료를 주문하지 않았다는 이유로 경찰에 체포되면서 파장이 일었다. 이후 스타벅스는 미국 내 8000여개 매장의 문을 닫고 직원 대상 인종차별 방지 교육을 실시했다.

그러나 2020년에는 무슬림 여성이 미네소타의 세인트 폴-미드웨이 타겟에 위치한 스타벅스에서 음료를 주문한 뒤 이름이 아닌 '이슬람국가(ISIS)'라고 적힌 컵을 받았다는 사실이 밝혀져 또다시 논란이 불거졌다.





2021년에는 아일랜드 더블린의 한 매장에서 아시아계 손님이 주문한 컵에 '찢어진 눈' 그림이 그려진 사건이 발생해 현지 직장관계위원회(WRC)가 배상 명령을 내리기도 했다. 당시 직원은 "호의의 표현이었다"고 주장했으며, 당시 분위기가 우호적이었다는 스타벅스 측의 해명도 받아들여졌으나 배상 명령은 그대로 유지됐다.





