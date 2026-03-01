이란 호르무즈 해협 봉쇄…국제유가 100달러 넘나[美 이란 공습]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하메네이 사망설에 확전 우려

가상자산 시장에도 충격 여파

AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 사망을 공식 발표하면서 국제유가 급등세가 우려되고 있다. 이란이 전세계 석유 수송량의 20% 이상을 차지하는 호르무즈 해협 봉쇄에 나섰다고 알려지면서 단기간에 유가가 배럴당 100달러까지 치솟을 수 있다는 전망도 나온다.

국제유가는 이미 상승세로 접어든 상태다. 전날 서부텍사스산원유(WTI)는 전장대비 2.78% 오른 67.02달러에, 북해산 브렌트유도 2.87% 상승한 72.87달러에 장을 마감했다. 지난해 7월 이후 최고가인 상태다. 주말 이후 이란 공습과 하메네이 최고지도자 사망 등의 여파가 시장에 전달되면 국제유가는 큰 폭으로 오를 것으로 예상되고 있다.

이란이 공습 대응으로 시작한 호르무즈 해협 봉쇄도 유가를 끌어올릴 전망이다. 이날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 "미국과 이스라엘의 침공 이후 호르무즈 해협 봉쇄를 시행하고 있다"고 밝혔다. 로이터통신에 따르면 이미 일부 선박들은 호르무즈 해협 통행금지 소식을 접하고 항로를 변경한 것으로 알려졌다.

호르무즈 해협은 전세계 석유 해상 무역량의 20% 이상이 지나가는 요충지라 유가 시장에 상당한 충격이 예상된다. 블룸버그인텔리전스의 윌 하레스와 살리 일마즈 전문가는 "브렌트유가 단기적으로 배럴당 80달러 수준까지 오를 수 있다"고 전망했다.

갈등이 주변 지역으로 확산될 경우, 배럴당 100달러까지 치솟을 수 있다는 분석도 나온다. 바클레이즈 에너지 분석팀은 "유가 선물시장이 재개되는 3월2일 거래에서 최악의 상황에 처할 수도 있다"며 "현 상황으로 볼 때, 중동 안보 상황 악화로 인한 잠재적 공급 차질 위협으로 브렌트유 가격은 배럴당 100달러까지 치솟을 수 있다"고 밝혔다.





이란 공습 이후 위험회피 심리가 커지면서 가상자산 시장도 하락세를 보이고 있다. 비트코인은 한때 6만3038달러까지 떨어져 심리적 저지선 아래까지 내려갔다가 이날 오후 6만5000달러선을 회복했다. 가상화폐 데이터업체인 코인게코는 공습 직후 디지털 자산 시장에서 약 1280억달러(약 185조원)의 시가총액이 사라졌다고 분석했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

