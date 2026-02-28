정부, '이란 공습' 에너지 수급 긴급 점검…비축유 방출도 검토

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"수개월분 비축유·가스 재고 확보"

호르무즈 통과 선박 모니터링 강화

정부가 미국·이스라엘의 이란 타격으로 중동 정세가 급격히 악화되자 비축유 방출 가능성까지 열어두고 에너지 수급 점검에 착수했다. 현재 수개월분의 비축유와 법정 의무량을 웃도는 가스 재고를 확보하고 있어 단기 수급에는 문제가 없지만, 일부 유조선이 호르무즈 해협을 통과할 예정이어서 긴급 대응체계를 가동했다.

김정관 산업통상부 장관은 28일 미국과 이스라엘의 이란 타격 상황이 발생함에 따라 산업부 및 관계기관과 '제1차 비상상황 점검회의'를 열고 석유·가스 수급과 국제 가격 동향, 선박 운항 상황을 집중 점검했다. 회의에는 부처 내 석유·가스 담당 부서와 함께 한국석유공사, 한국가스공사, 한국전력공사, 코트라 등이 참석했다.

점검 결과 현재까지 유조선·LNG선 운항 과정에서 특이사항은 없는 것으로 파악됐다. 다만 일부 유조선이 호르무즈 해협을 통과할 계획이어서 우회항로 확보 등 선제적 관리가 필요한 상황이다. 국제 원유·가스 가격은 향후 전황 전개에 따라 변동성이 확대될 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

정부와 업계는 중동 수급 차질이 현실화할 경우 중동 외 지역에서의 대체 물량 도입을 추진할 계획이다. 산업부는 상황이 악화될 경우 자체 상황판단회의를 거쳐 전국 9개 비축기지에 저장된 비축유 방출 여부를 결정하겠다고 밝혔다.

김 장관은 "국내 가격 동향과 중동 정세, 선박 운항 현황을 면밀히 모니터링해 달라"며 "해외 생산분 도입 확대와 비축유 방출 태세 등 비상 매뉴얼상 조치사항을 사전에 점검하라"고 지시했다.





산업부는 양기욱 산업자원안보실장을 단장으로 긴급 대책반을 가동하고, 사태 전개를 일일 모니터링하면서 단계별 대응에 나설 방침이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

