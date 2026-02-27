"AI·에너지 중심은 해남"…지자체·교육청 미래 생태계 구축 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'해남미래 선언식'…인간·미래다움 공존 비전 공유

해남공고 마이스터고 전환·국립AI교육원 유치 발표

첨단기업 유치·정주 개선…'10만 자족도시' 현실화

전남 해남군과 해남교육지원청이 인공지능(AI)과 에너지 대전환 시대를 선도하기 위해 두 팔을 걷어붙였다. 교육과 행정, 산업을 유기적으로 엮어 청년들이 지역에서 배우고 정착하는 선순환 생태계를 조성하겠다는 구상이다.

해남군과 해남교육지원청은 27일 해남문화예술회관 대공연장에서 'AI·에너지 수도 도약을 위한 해남미래 선언식'을 개최했다. '인간다움과 미래다움의 공존, 해남다움으로 실현'이라는 슬로건 아래 열린 이 날 행사에는 학생과 학부모, 지역 주민 등 600여 명이 참석해 뜨거운 관심을 보였다.

이번 행사는 체계적인 식순에 따라 해남의 미래 비전을 입체적으로 제시했다. 개회식과 내빈 축사로 막을 올린 데 이어, 'AI와 인간의 만남'을 주제로 해남의 과거, 현재, 미래를 관통하는 피지컬 AI 퍼포먼스가 펼쳐져 참석자들의 눈길을 사로잡았다.

본 행사에 앞서 독서 인문교육 결과물 전시와 학생·학부모 작가 출간회가 열려 시선을 끌었다. 본 행사에서는 지역민과 함께하는 다짐 퍼포먼스와 함께 'AI·에너지 수도 도약을 위한 6대 전략'이 전격 발표됐다. 정주 분야와 교육 분야에서 각각 3대 핵심 과제가 제시되며 구체적인 실행 로드맵이 공개됐다.

먼저 해남군은 청년이 머물 수 있는 정주 여건 강화를 위해 ▲교통·주거·산업 기반 등 SOC 확충 ▲재생에너지 자립도시 조성 ▲농식품 기후변화대응 핵심 거점 구축을 정주 분야 3대 전략으로 꼽았다.

해남교육지원청 역시 지역 산업과 연계된 인재 양성을 목표로 ▲해남형 글로컬 교육모델 학교 육성 ▲지역 산업 연계 AI 특화모델 구축 ▲전남·광주 통합특별시 국립AI교육원 유치를 교육 분야 3대 전략으로 발표했다.

특히 양 기관은 핵심 사업으로 '해남공업고등학교의 마이스터고 전환'에 행정력을 집중하기로 합의했다. 해남공고는 향후 미래 산업 수요에 발맞춰 AI와 반도체 등 첨단 분야 중심으로 학과를 개편하고, 기업 맞춤형 취업 교육과정을 운영할 예정이다.

이날 김대중 전남교육감은 "AI·에너지 교육 벨트를 바탕으로 교육과 산업, 지역이 연계되는 전남형 인재 양성 생태계를 구축할 것"이라며 "그 중심은 단연 해남이 될 것"이라고 강조했다.

명현관 해남군수는 "삼성SDS 등 첨단기업 유치와 재생에너지 자립도시 추진으로 '인구 10만 산업도시 해남'의 꿈을 현실로 만들어 가겠다"고 역설하며, "앞으로도 인프라를 적극적으로 확충해 아이 키우기 좋고 청년이 돌아오는 해남을 만들 것"이라고 덧붙였다.





해남군과 해남교육지원청은 이번 선언을 기점으로 중장기 협력체계를 굳건히 하고, AI·재생에너지 산업 확충과 미래 인재 양성을 연계한 공동 실행계획을 단계적으로 추진할 방침이다.





