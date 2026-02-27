BNK금융, 주주 추천 이사 4명으로 확대…지배구조 선진화 논의 동참

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지배구조선진화 TF 논의 결과 최우선 기준으로 삼기로

BNK금융그룹이 다음 달 주주총회에서 사외이사 7명 중 5명을 교체하고, 주주 추천 사외이사를 기존 1명에서 4명으로 확대하기로 했다. 지속가능한 책임 경영체계를 강화하기 위해 정부가 추진하는 금융사 지배구조 선진화 논의에 동참하기 위한 차원이다.

BNK금융은 27일 부산은행 본점에서 이사회를 열고 주주 추천 사외이사 수 확대를 비롯해 여성 사외이사 1명에서 2명으로 늘려 이사회 구성의 다양성과 전문성을 높이기로 했다.

오명숙 홍익대 신소재화공시스템 교수, 김남걸 롯데캐피탈 본부장(주주 추천)이 연임했다. 이어 차병직 클라스한결 변호사와 박혜진 서강대 AI소프트웨어대학원 주임 교수가 신규 선임됐다.

주주 추천 신임 사외이사로는 박근서 한국공인회계사회 감사, 이남우 한국기업거버넌스포럼 회장, 강승수 디에스투자파트너스 대표 등이 선정됐다.

이사회에 앞서 열린 사외이사 간담회에서는 향후 금융당국의 지배구조 선진화 태스크포스(TF)의 논의 결과를 최우선 기준으로 삼아 관련 내용을 정관에 신속하게 반영하기로 했다.

BNK금융은 현재 대표이사 회장의 권한 집중을 방지하기 위해 연임을 1차례로 제한하고 있고, 이사회 의장 임기를 1년 단위로 운영하되 1회에 한해 연임할 수 있도록 하는 등 강화된 지배구조 기준을 적용하고 있다.

또 매년 신규 사외이사를 선임하는 방식으로 이사회 견제 기능과 독립성을 지속해서 강화해 왔다.

향후 사외이사 임기 3년 단임제 도입을 검토하고, 사외이사 추천 기관 선정 절차를 개선해 투명성과 독립성을 강화할 방침이다.

이와 함께 최고경영자(CEO) 경영승계 절차의 투명성을 높이기 위해 임원후보추천위원회를 사외이사 전원으로 구성하고 단계별 심사 기준을 구체화하는 방안도 검토 중이다.





BNK금융 관계자는 "지배구조는 금융회사의 지속가능성과 시장 신뢰를 좌우하는 핵심 요소"라며 "금융당국의 정책 방향을 선제적으로 반영하고 제도를 고도화해 글로벌 기준에 부합하는 투명한 지배구조 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

