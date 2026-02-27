◇서울캠퍼스
▲건축도시전문대학원장(겸보) 박경도 ▲수의방역대학원장(겸보) 김민경 ▲이과대학장 도정환 ▲산학협력단장 고문주 ▲산학협력단 부단장 김형중 ▲경영전문대학원 부원장 정환 ▲대학원 산업경영융합학부장(겸보) 오인하 ▲대학원 전기전자공학부장 조영훈 ▲이과대학 이과대학자유전공학부장 장성호 ▲공과대학 전기전자공학부장 채형일 ▲공과대학 화공·생명·에너지공학부장 최원창 ▲경영전문대학원 부원장 정환 ▲생활관 KU:L HOUSE 관장 김영봉 ▲RISE사업운영센터장 김효석 ▲전략기획팀장 백승엽 ▲진로취업센터장 겸 대학일자리플러스사업운영센터장 이민지 ▲관재팀장 장현수 ▲생활관 KU:L HOUSE 행정실장 강우종 ▲건축도시전문대학원 행정실장 겸 건축대학 행정실장 정우영 ▲교육대학원 행정실장 김정화 ▲공학대학원 행정실장 겸 산업대학원 행정실장 겸 정보통신대학원 행정실장 김응태 ▲언론홍보대학원 행정실장 겸 서울캠퍼스 KU미디어 행정실장 김효상 ▲예술디자인대학원 행정실장 장명호 ▲이과대학 행정실장 김은숙 ▲수의과대학 행정실장 김도형 ▲예술디자인대학 행정실장 양인 ▲국제대학 행정실장 박대희 ▲창업교육센터장 유재호 ▲예비창업패키지사업센터장 황희성 ▲출판문화사업팀장 홍정희 ▲수의방역대학원 행정실장(겸보) 이창길 ▲연구지원팀장(겸보) 한민영
◇글로컬캠퍼스
▲기획예산팀장 김택현 ▲재무팀장 전영표 ▲디자인대학 행정실장 어성연 ▲인문사회융합대학 행정실장 공영미 ▲과학기술대학 행정실장 이태숙 ▲의료생명대학 행정실장 겸 생활스포츠지도사연수원 행정실장 강기석
