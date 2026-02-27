목포시, 남항 친환경선박 클러스터 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산·학·연·관 협약…조선산업 고도화 본격화

지난 26일 목포시가 조선업 전문가들과 업무협약식을 개최했다. 목포시 제공

전남 목포시가 남항을 중심으로 친환경 중소형선박 산업 생태계 조성에 본격 나섰다.

목포시는 지난 26일 목포오션호텔에서 조선산업 관련 기업과 전문가 50여 명이 참석한 가운데 '남항 친환경 중소형선박 클러스터 조성 포럼 및 업무협약식'을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 국립목포대학교, (사)전남대불산학융합원과 공동 주관으로 열렸으며, 에너지 대전환 시대에 부합하는 지역 발전 전략과 친환경선박 산업 고도화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

행사에는 조석훈 목포시장 권한대행을 비롯해 송하철 국립목포대학교 총장, 강희진 선박해양플랜트연구소 본부장, 이경훈 한국해양교통안전공단 기술연구소장, 조두연 전남대불산학융합원장, 유인숙 ㈜유일 대표, 최종근 ㈜한국메이드 대표, 이칠환 ㈜빈센 대표 등이 참석했다.

포럼에서는 ▲친환경선박 연구개발 및 실용화 방안 ▲목포 남항 친환경선박 클러스터 구축 전략 등이 발표됐으며, 산·학·연·관 전문가 패널토론을 통해 지역 조선산업의 미래 방향과 추진 과제를 공유했다.

이와 함께 목포시와 국립목포대학교, 선박해양플랜트연구소, 한국해양교통안전공단, 전남대불산학융합원, ㈜유일, ㈜한국메이드, ㈜빈센은 친환경 중소형선박 클러스터 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 ▲친환경선박·기자재 R&D ▲성능시험·평가·실증 인프라 공동 활용 ▲전문인력 양성 ▲기업 유치 및 취·창업 지원 ▲정부·지자체 정책사업 및 국책과제 발굴 등을 공동 추진한다.

목포 남항은 그간 정부 공모사업을 통해 구축된 연구지원 인프라의 본격 운영을 앞두고 있으며, 첨단 안전기술과 AI·자율운항 선박 분야까지 영역을 확대할 계획이다.

조석훈 권한대행은 "전남 서남권 경제의 버팀목인 조선산업이 대전환의 기회를 맞고 있다"며 "남항을 중심으로 친환경선박 산업 생태계를 구축해 지역의 새로운 성장동력으로 키워가겠다"고 밝혔다.





한편 목포는 '목포 큰그림 프로젝트'의 일환으로 차세대조선 TF를 가동하고, 남항 중심 미래 조선산업 클러스터 구축 전략 수립에 속도를 내고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

