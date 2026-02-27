프리미엄 금산딸기 브랜드 가치 높일 '금산딸기 콘테스트' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대상에 제원면 이환희 농가 '비타킹' 차지



재배 품종 설향 (83%), 죽향(8%), 금실(2%), 기타 품종(7%) 순

금산군딸기연구회(회장 나원)가 26일 농업기술센터 금산농유원 다목적교육실에서 제1회 금산 딸기 콘테스트를 개최하고, 심사 결과 제원면 이환희 농가의 비타킹이 대상의 영예를 안았다.

이번 행사는 프리미엄 농산물 생산을 목표로 딸기 품질을 객관적으로 평가하고 우수 농가를 발굴하기 위해 마련됐다.

참석 규모는 심사위원 10명과 연구회원 40명 등 총 50명이다.

연구회원 13개 농가에서 ▲설향 ▲금실 ▲킹스베리 ▲비타킹 ▲홍희 등 5개 품종 총 15점을 출품했으며 심사는 당도, 식감, 향, 빛깔, 크기, 포장상태 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 진행됐다.

이외 수상 농가는 ▲최우수상에 남일면 박완춘 농가 킹스베리, 부리면 정진현 농가 설향 ▲우수상에 제원면 박송희 농가 설향, 부리면 길춘섭 농가 설향, 남일면 전병준 농가 설향이 각각 선정됐다.

이번 행사는 연구회 자체 행사로 추진됐으며 금산군농업기술센터 홍보팀의 협조를 받아 현장 영상을 제작해 홍보 자료로 활용할 예정이다.

금산군딸기연구회는 현재 58명의 회원이 활동 중이며 총 재배면적은 15ha(육묘 4.5ha, 재배 10.5ha) 규모다.

지난 2023년부터 올해까지 다단재배 시스템, 냉난방시설, 무인방제, 신품종 기술보급 등을 통해 경쟁력을 높이고 있다.

주요 재배 품종은 설향이 83%로 가장 많으며 죽향(8%), 금실(2%), 기타 품종(7%) 등이 뒤를 잇고 있다.





금산군 관계자는 "이번 콘테스트로 금산 딸기의 매력을 다시 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 연구회 중심의 자율적인 품질 경쟁과 기술 혁신을 통해 프리미엄 금산딸기 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

