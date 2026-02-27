오텍캐리어 강성희 회장, 한국냉동공조산업협회 제20대 회장으로 선출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오텍캐리어 강성희 회장이 한국냉동공조산업협회 제20대 회장으로 선출되며 3연임됐다. 오텍캐리어 제공

오텍캐리어 강성희 회장이 한국냉동공조산업협회 제20대 회장으로 선출됐다. 이를 통해 국내 냉동공조 산업의 기술 고도화와 글로벌 시장 경쟁력 확보를 주도해 온 강 협회장의 혁신적인 리더십이 업계 내에서 다시 한 번 확인됐다.

한국냉동공조산업협회는 지난 26일 인천 청라 한국공기과학시험연구원에서 회원사 대표 70여명이 참석한 가운데 열린 '2026년 정기총회'에서 강성희 오텍캐리어 회장을 제20대 협회장으로 선출했다. 강성희 회장은 2020년 제18대 회장 취임 이후 19대에 이어 3연임되면서, 향후 3년간 협회를 이끌게 됐다.

강성희 협회장은 "세상을 바꾸는 에너지 솔루션 기업"이라는 비전 아래 오텍그룹을 이끌며 지속적인 개발과 투자를 통해 국내 냉난방·공조 기술의 경쟁력을 높여왔다.

이러한 경영 철학과 리더십은 협회 활동에서도 그대로 이어졌다. 지난해 4월에는 미국 냉동공조협회(AHRI) 회장단과 접견하며 글로벌 산업 변화에 공동 대응하는 등 폭넓은 행보를 보여왔다. 특히 협회 부설 한국공기과학시험연구원의 개원을 주도해 기업들의 해외 인증 비용과 시간을 획기적으로 단축하는 등 실질적인 산업 경쟁력 강화를 이끌어왔다. 또한 정부와 업계의 가교로서 탄소중립 및 에너지 효율화 정책 대응을 주도하며 업계의 신뢰를 재확인했다.

강성희 협회장은 향후 3년간 스마트 공조 시스템 확산과 AI 데이터센터 냉각 기술 등 고부가가치 솔루션 육성에 주력할 계획이다. 이를 통해 한국 냉동공조 산업의 글로벌 저변을 확대하고, 산업 전반의 혁신을 가속화할 방침이다.

강성희 협회장을 필두로 한국냉동공조산업협회는 올해 ▲회원 서비스 강화 ▲HARFKO(한국국제냉난방공조전) 2026 및 해외 전시회 등을 통한 판로 개척 ▲AHRI 인증 지원 및 국제 냉매 규제 대응을 통한 제품 경쟁력 강화 ▲전문 인력 양성 ▲국제 협력 체계 구축 등을 핵심 사업으로 추진할 예정이다.





강성희 협회장은 "창립 50년을 맞아 새로운 100년을 여는 중차대한 시기에 협회장을 맡게 되어 책임감이 막중하다"며 "한국냉동공조산업협회와 회원사의 역량을 집중시켜 글로벌 표준 대응 역량 강화와 함께 AI 데이터센터 냉각 등 고부가가치 솔루션 기술을 현장에 빠르게 확산시키는 등 우리 냉동공조산업이 세계 시장을 주도할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

