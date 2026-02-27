한화에어로스페이스, 美 벤처 글로벌과 LNG 구매 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2030년부터 20년간 연 150만t 확보

글로벌 LNG 유통 첫 진출

한화에어로스페이스가 글로벌 액화천연가스(LNG) 유통 사업에 처음 진출한다.

미국 루이지에나주에 위치한 벤처 글로벌(Venture Global)사의 LNG 터미널에 LNG 운반선들이 정박해 있다. 한화에어로스페이스 제공

한화에어로스페이스는 미국 LNG 생산 기업 벤처 글로벌과 LNG 구매 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 계약에 따라 한화에어로스페이스는 2030년부터 20년간 연간 150만t의 LNG를 확보해 유럽과 아시아 등 글로벌 수요처에 공급할 계획이다. 이는 2024년 기준 한국 연간 LNG 소비량 약 3412만t의 약 4.4%에 해당하는 규모다.

이번 계약은 그룹 차원의 '글로벌 LNG 밸류체인' 구축 전략의 일환이다. 한화오션은 LNG 운반선 건조와 해상 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 등 해양 인프라 역량을 보유하고 있으며, 한화에너지는 LNG 발전 및 운영 경험을 갖추고 있다. 한화쉬핑은 LNG 해상 운송을 담당한다. 생산·운송·활용으로 이어지는 밸류체인을 계열사 역량으로 완성하겠다는 구상이다.

한화에어로스페이스는 LNG 사업을 미래 성장동력으로 삼는 동시에, 에너지 안보 역량을 기반으로 방산·조선 등 기존 주력 사업의 글로벌 경쟁력도 강화한다는 방침이다. 에너지 공급망이 국가 안보와 직결된다는 인식이 확산되면서 유럽 등 주요국이 안정적인 LNG 확보를 핵심 전략으로 채택하는 점도 사업 확대의 배경으로 꼽힌다.

회사는 LNG 사업을 지렛대로 방산 수출 확대와 고객국과의 안보 파트너십 강화를 추진할 계획이다. 이에 따라 한화오션의 LNG 운반선 수주 확대도 기대된다.

한화에어로스페이스 관계자는 "방산·조선과 에너지 산업은 국가 안보의 핵심 요소라는 점에서 연관성이 높다"며 "에너지 생산부터 유통, 활용까지 아우르는 친환경 에너지 솔루션을 통해 글로벌 안보에 기여하겠다"고 말했다.





한편 한화에어로스페이스는 LNG 사업 기반을 단계적으로 확대해왔다. 2024년 미국 LNG 기업 넥스트디케이드에 약 1800억원을 투자했으며, 2025년에는 한화에너지, 한국남부발전과 글로벌 LNG 공급망 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

