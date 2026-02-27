3·1절 기념식 경기아트센터서 열려…광복회 지부 등 800여명 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 제107주년 3·1절 기념행사를 오는 3월1일 오전 11시 수원 경기아트센터 대극장에서 '오롯이 독립, 반드시 평화, 비로소 번영!'을 주제로 개최한다.

이날 행사에는 광복회 경기도지부를 비롯해 시군 광복회, 보훈 단체장, 평화런 주자 등 800여명이 참석한다.

경기도는 기념식에 앞서 수원현충탑에서 경기아트센터 광장까지 약 3.1km를 달리는 '3.1절 평화런'을 진행한다.

독립유공자 후손 등 도민 메신저가 함께 달리며 독립의 정신을 미래로 잇는 화합의 메시지를 전한다.

이후 주제 영상 '오롯이 독립, 반드시 평화, 비로소 번영!' 미니 다큐멘터리를 상영해 가평 출신 신숙 지사와 화성 출신 김연방 지사를 조명한다.

신숙 지사는 독립선언서의 교정과 인쇄, 전파에 헌신한 독립운동가였으며 김연방 지사는 화성 독립 만세운동 중 일본 헌병의 총탄에 순국했다.

미니 다큐멘터리는 두 분의 숭고한 뜻을 기리기 위해 가평 3·1 항일운동 기념비와 화성 독립운동기념관에서 출발한 '독립·평화·번영의 도민 메신저'들이 경기도를 달려 수원 팔달산 3·1 독립운동 기념탑에서 합류한 후 대한민국 만세를 외치는 장면을 담았다.





올해 기념식에서는 특별히 기미독립선언서에 앞선 최초의 독립선언서인 '대한(무오)독립선언서'를 낭독한다. 신숙 지사 후손 신현길 씨, 김연방 지사 후손 김주용 씨, 김호동 광복회 경기도지부장과 평화런 주자들이 낭독하며 선열의 뜻을 되새길 예정이다.





