BTS 슈가도 반한 '버즈4 프로'…"울림판 크기 20% 확대"

오케스트라 악기처럼 고·저음 스피커 분리

고개 저으면 통화 거절…소음 걱정 NO

다양한 AI 에이전트와 실시간 통역 가능

삼성전자가 차세대 블루투스 이어폰 '갤럭시 버즈 4 시리즈' 2종을 공개했다. 지난 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 갤럭시 언팩 2026에서 커널형인 '갤럭시 버즈4 프로'와 오픈형인 '갤럭시 버즈 4'를 선보였다. 이 제품은 고품질의 오디오와 편안한 착용감, 인공지능(AI) 연결성을 자랑한다.

AD

삼성전자는 갤럭시 버즈4 시리즈가 다양한 인종, 성별, 국적 등의 귀 데이터 포인트 1억개와 1만회 이상의 착용 시뮬레이션을 기반으로 인체공학적으로 설계됐다고 밝혔다. 이를 통해 전작 대비 더욱 안정적이고 편안한 착용감을 느낄 수 있게 됐다. 기둥 부분에 메탈 소재가 들어간 새로운 디자인은 세련미를 더했고, 케이스 뚜껑은 반투명하게 만들어 수납 여부를 직관적으로 확인할 수 있다.

버즈4 프로는 역대 최강의 음질을 자랑한다. 제품 안에는 소리의 역할을 나눠 맡는 작은 스피커 유닛이 있는데, 저음을 담당하는 '우퍼'와 고음을 담당하는 '트위터'로 구성됐다. 하나의 스피커로 모든 소리를 재생하면 음질이 뭉개지거나 특정 대역이 약해지는 문제가 있다. 하지만 버즈4 프로는 우퍼와 트위터를 물리적으로 분리해 오케스트라 악기들처럼 역할을 나눠 음악을 재생하고 최적의 사운드를 내게 했다. 또한 양 끝의 베젤 공간을 최소화해서 울림판의 크기를 전작 대비 20% 크게 만들었다. 이를 통해 더욱 웅장하고 섬세한 소리 구현이 가능해졌다.

갤럭시 언팩 행사에서 상영된 버즈4 시리즈 광고 영상에서는 방탄소년단의 멤버 '슈가'가 출연해 음악 작업을 하는 모습을 비췄다. 이후 제품을 착용한 채 도심을 누비던 그는 "작업한 대로 온전히 들려야 의미가 있다. 만든 그대로 들어보라"며 원음에 가까운 버즈4 프로의 사운드 경험을 제안했다.

액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 기능도 전작 대비 업그레이드됐다. 프로 모델에는 사용자의 착용 상태를 실시간으로 분석해 최적의 소음 차단 성능을 제공한다. 버즈4를 끼고만 있어도 비행기 안에서 편안하게 잠을 잘 수 있을 수준으로 전해졌다. 또한 버즈4에서도 주변 소리 듣기가 지원돼 귀에서 빼지 않아도 외부 소리를 편안하게 들을 수 있다.

삼성에 따르면 사용자들은 하루 평균 4시간 이상 버즈를 착용하고 있다. 그만큼 통화 품질이나 AI 에이전트 호출 등 폰과 시너지를 내는 기능도 신경 썼다. 먼저 고품질 통화를 위한 '슈퍼 클리어 콜' 기능은 사용자의 음성 패턴과 주변 소음을 분석해 불필요한 잡음을 제거한다. 시끄러운 축구 경기장에 있어도 통화 상대방이 이를 눈치채지 못할 정도로 원활한 소통이 가능하다는 설명이다.

갤럭시폰 사용자는 버즈4 시리즈의 충전 케이스를 여는 것만으로 별도 앱 설치 없이 즉시 페어링할 수 있으며, 폰 설정이나 퀵 패널에서 버즈를 손쉽게 제어할 수 있다. 또한 고개를 움직이는 동작만으로 전화를 받거나 빅스비를 제어하는 '헤드 제스처' 기능이 두 제품 모두 신규 탑재됐다. 예를 들어, 요리나 운동 등 두 손을 사용할 수 없는 상황에서도 고개를 끄덕이거나 가로젓는 간단한 동작만으로 전화를 받거나 거절할 수 있다.

삼성전자 갤럭시 버즈4

제품을 귀에 꽂고 빅스비, 제미나이, 퍼플렉시티 등 나만의 AI 에이전트를 호출할 수 있다. 출근 준비를 하면서 뉴스 브리핑을 듣거나 날씨에 맞는 음악을 추천받는 등 다양하게 활용 가능하다. 손 하나 까딱하지 않고 AI 기술을 사용할 수 있는 것이다. 실시간 통역도 가능하다. 버즈를 낀 채 폰을 발화자 가까이에 놓으면 해외에서 현지인들이 무슨 이야기를 하고 있는지 '살짝' 들어볼 수 있다.





AD

제품 색상은 흰색과 검정 그리고 삼성닷컴 전용 색상으로 프로 모델에 한해 핑크 골드가 출시된다. 삼성전자는 27일 자정부터 사전 판매를 시작하며, 다음 달 11일 국내 공식 출시한다. 사전 구매 고객은 다음 달 5일부터 제품 수령이 가능하다. 가격은 버즈4 프로 35만9000원, 버즈4 25만9000원이다. 제품에 대한 자세한 정보는 삼성닷컴에서 확인할 수 있다.





샌프란시스코(미국)=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>