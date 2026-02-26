[내일날씨] 낮 기온 15도 안팎 '초봄 날씨'…곳곳 비·강원 산지 눈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금요일인 27일은 낮 기온이 오르며 초봄 같은 온화한 날씨가 이어지겠다. 당분간 기온이 평년보다 높아 아침 최저기온은 1∼9도, 낮 최고기온은 7∼15도로 예보됐다.

기온 상승으로 얼어 있던 지면이 녹아 지반이 약해질 수 있어 도로 및 공사 현장의 지반 침하와 산사태, 낙석 등 안전사고에 유의해야 한다.

전국은 대체로 흐리겠으나 수도권은 오전부터, 그 밖의 중부지방은 오후부터 차차 맑아지겠고, 전북과 경상권은 밤부터 맑은 하늘을 되찾겠다.

서울 한 낮 기온이 16도까지 상승하며 초봄에 해당하는 날씨를 보이고 있는 8일 서울 여의도공원에서 시민들이 가벼운 옷차림으로 이동하고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

새벽부터 강원 동해안과 충청권 남부, 전라권, 경북 남부, 경남, 제주도에는 비가 내리겠으며 강원 산지에는 비 또는 눈이 예보됐다. 예상 강수량은 대전·충남 남부와 충북 중·남부 1㎜ 미만, 전북 1㎜ 안팎, 부산·울산·경남 5㎜ 안팎, 대구·경북 남부와 울릉도·독도 5㎜ 미만이다.

또 26일 늦은 밤부터 강원 동해안과 산지에는 5㎜ 미만의 비가 내리겠고, 광주·전남에는 5㎜ 안팎의 비가 예상된다. 같은 시각 강원 산지에는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓일 전망이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 청정한 동풍 유입의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.





해상에서는 동해 앞바다 파고가 1.0∼2.5ｍ, 서해 앞바다가 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다가 0.5∼2.5ｍ로 일겠으며, 먼바다의 파고는 서해 0.5∼2.5ｍ, 동해 1.0∼2.5ｍ, 남해 1.0∼3.5ｍ로 전망된다.





