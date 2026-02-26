삼성전자, 반도체 훈풍에 시총 1조달러 클럽 진입

삼성전자가 26일 7% 넘게 급등하면서 시가총액이 1조 달러선을 돌파해 글로벌 상장사 시총 순위 12위에 올랐다는 집계가 나왔다.
미국 시가총액 집계 사이트 컴퍼니즈마켓캡닷컴에 따르면 이날 삼성전자 주가는 7.13% 상승해 시가총액이 1조210억 달러로 증가했다.
이에 따라 삼성전자는 월마트(1조20억 달러)와 일라이릴리(9705억5000만 달러)를 제치고 14위에서 12위로 두 계단 상승했다.
'1조 달러 클럽'에는 엔비디아(4조7610억 달러), 애플(4조300억 달러), 알파벳(3조7860억 달러), 마이크로소프트(2조9770억 달러), 아마존(2조2610억 달러), TSMC(2조100억 달러), 아람코(1조6590억 달러), 메타(1조6530억 달러), 브로드컴(1조5750억 달러), 테슬라(1조5660억 달러) 등이 포함됐다.
삼성전자는 테슬라와는 여전히 격차가 있지만, 바로 위 순위인 버크셔해서웨이(1조650억 달러)와의 차이는 크지 않아 추가 상승 시 순위 변동 가능성이 제기된다.
다만 한국거래소 자료에 따르면 이날 종가 기준 삼성전자 시가총액은 1290조4810억원이며, 삼성전자우(121조3354억원)를 포함한 합산 시총은 1411조8165억원으로 집계됐다. 이를 현재 원/달러 환율로 환산하면 약 1조 달러(약 1428조원)에 다소 못 미치는 수준이다. 집계 기준이나 환율 적용 방식 차이에서 격차가 발생한 것으로 추정된다.
한편 이날 주가가 7.96% 상승한 SK하이닉스의 시가총액은 783조2599억원이었다. 삼성전자, 삼성전자우, SK하이닉스의 합산 시가총액은 2195조764억원으로, 유가증권시장 전체 시가총액 5198조9999억원의 42.22%를 차지했다.
