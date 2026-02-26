양주시-GS건설, 백석지구 ‘명품 복합도시’ 조성 맞손…사업 추진 '급물살'

양주시 서부권 개발 가속화
백석지구 도시개발 공동협력 협약 체결
양주시-GS건설, 백석지구 전담 TF 가동
경기 양주시가 26일 GS건설과 '백석지구 도시개발사업의 조속한 추진을 위한 공동협력 협약'을 체결했다.
이날 협약식에는 강수현 양주시장을 비롯해 GS건설 남경호 주택건설사업본부장, 양주시의회 윤창철 의장 등 주요 관계자들이 참석해 사업 성공에 대한 강력한 의지를 다졌다.
이번 협약은 백석지구를 단순한 주거 단지를 넘어 주거와 레저, 문화가 어우러진 명품 도시로 조성함으로써 양주시의 균형 발전과 도시 경쟁력을 강화하는 데 목적을 두고 있다.
양 기관은 이번 협약을 통해 백석지구 내 골프장 등 대규모 체육시설 조성과 함께 안정적인 주택 공급을 위한 공동주택 건설사업을 병행 추진하기로 했다. 이를 통해 일터와 주거지가 가까운 '직주근접형' 도시 모델을 구축한다는 구상이다.
특히 시민들의 큰 관심사인 교통 여건 개선을 위해 도로망 확충과 대중교통 연계 등 실효성 있는 '광역교통 개선 대책' 수립에 적극 협력하기로 뜻을 모았다.
사업의 신속한 진행을 위한 구체적인 실행 방안도 마련됐다. 양주시는 인허가 등 제반 행정 절차가 원활히 이행될 수 있도록 적극적인 행정 지원에 나서고, GS건설은 공정하고 효율적인 사업 관리를 통해 계획된 일정 내 사업을 완료할 방침이다.
또한, 사업 추진 과정에서 발생하는 주요 현안을 효율적으로 조정하고 신속한 의사결정을 내리기 위해 '백석지구 도시개발사업 추진 전담 TF팀'을 구성·운영할 수 있는 근거도 마련했다.
양주시 관계자는 "이번 협약은 백석지구가 양주시 서부권의 새로운 성장 동력으로 거듭나는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "GS건설과 긴밀히 협력해 시민들이 자부심을 느낄 수 있는 쾌적한 주거환경을 조성하겠다"고 말했다.
