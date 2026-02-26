[내일 날씨]"출근길 앞 안 보여"…광주·전남 짙은 안개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주·전남 낮 최고 16도

남해서부 먼바다 풍랑주의보

26일 광주와 전남은 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려질 것으로 예보됐다. 사진은 지난 25일 인천 연수구 승기천에서 어린이들이 징검다리를 건너고 있는 모습. 연합뉴스

27일 광주와 전남 지역은 아침 출근길 짙은 안개와 도로 살얼음이 예상돼 교통안전에 각별한 주의가 요구된다. 낮 기온은 최고 16도까지 오르며 비교적 포근하겠다.

26일 광주지방기상청에 따르면 27일 광주와 전남은 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려질 전망이다.

특히 26일 늦은 밤부터 27일 오전 10시 사이 광주와 전남 곳곳에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 해안에 위치한 천사대교 등 교량과 내륙의 강, 호수, 골짜기 부근에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼겠다. 기온이 낮은 지역에서는 지면에 안개가 얼어붙어 빙판길과 도로 살얼음(블랙아이스)이 나타나는 곳이 많겠으니, 차간 거리를 충분히 유지하고 감속하는 등 안전 운전이 필수적이다.

아침 최저기온은 -2도에서 6도, 낮 최고기온은 11도에서 16도의 분포를 보이며 당분간 평년을 웃도는 포근한 날씨를 이어가겠다.

해상과 해안가에는 매서운 바람이 분다. 거문도와 초도에는 강풍주의보가 발효 중이며, 남해 서부 먼바다에는 풍랑주의보가 내려졌다. 이 해상에서는 26일까지 초속 9~15m의 매우 강한 바람과 함께 1.5~3.5m의 높은 물결이 일겠다.

서해 남부 먼바다와 남해 서부 앞바다 역시 27일까지 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일 것으로 예보돼, 항해나 조업하는 선박의 철저한 대비가 요구된다.





광주지방기상청 관계자는 "짙은 안개와 결빙으로 인한 출근길 교통사고 위험이 크니 차량 운행 시 반드시 감속해야 한다"며 "해상에서도 강한 바람과 높은 물결이 예상되니 안전사고에 각별히 유의하길 바란다"고 당부했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

