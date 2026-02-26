칠곡군, ‘농촌공공형 순환버스’ 운행 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대경선 북삼역 개통에 맞춰 교통 편의 증진

경북 칠곡군은 '북삼·석적 순환버스'를 오는 28일부터 운행개시 한다고 밝혔다.

이번 순환버스 신설은 대경선 북삼역 개통 시기에 맞춘 맞춤형 교통 대책으로, 북삼읍과 석적읍 주민들의 이동권 보장과 정주 여건 개선을 위해 추진됐다.

신설노선: 순환11-7번(편도 13회)(회당30분 소요)/칠곡군청 제공

순환 노선은 북삼 순환 11-7번(북삼역 → 북삼읍사무소 → 대동타운 → 북삼중 → 인평중 → 북삼역)과 석적순환 12-1번(석적읍사무소 ↔ 효성해링턴 ↔ 우방신천지 ↔ 부영A ↔장곡중 회차지)으로 2개 노선이다.

신설노선: 순환12-1번(편도 7회)(회당55분 소요)/칠곡군청 제공

특히 이번 노선 신설은 그간 대중교통 불편으로 어려움을 겪었던 학생들의 등하교 환경을 개선하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다. 칠곡군은 안전하고 원활한 운행을 위해 2월 중순부터 집중점검 및 시범운영을 실시하는 등 철저한 준비과정을 마쳤다.





칠곡군 관계자는 "학교 때문에 이사까지 고려했다는 학부모들과 학생들이 등하교에 대해 불편함을 해소할 수 있게 되어 기쁘다."면서 "우리 군 인구증가 정책의 일환으로 큰 역할을 톡톡히 할 것"이라고 밝혔다.





