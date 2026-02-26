장애인복지 현장 종사자 한자리에…광주 역량강화 워크숍

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나주서 26일부터 이틀간 진행

직무교육·정책 특강 통해 실무 역량 점검

광주 장애인 사회복지 종사자들의 직무 전문성 강화를 위한 역량 강화 워크숍이 26일부터 이틀간 전남 나주시 중흥 골드스파&리조트 1층 대연회장에서 열린다. 광주광역시장애인총연합회 주관으로 열리는 이번 행사에는 유관기관과 회원 단체장, 실무 종사자 등 150여명이 참석한다.

이번 워크숍은 장애인복지 현장에서 근무하는 종사자들의 직무 전문성을 높이고 소진을 예방해 사회복지서비스의 질적 향상을 도모하기 위해 마련됐다.

26일 전남 나주 중흥 골드스파&리조트에서 열린 ‘2026년도 장애인사회복지 종사자 역량강화 워크숍’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

워크숍은 직무 역량 강화 교육과 힐링 프로그램으로 구성된다. 한국지역정보개발원 보탬e 교육팀 서정대 부장은 지방보조금관리시스템 '보탬e'를 중심으로 민간 보조사업자 정산 절차를 교육한다.

강소영 유디상무치과의원 진료실장은 구강 건강 관리의 중요성을 주제로 강연하고, 유송자 대표는 '신나는 인생 만들기'를 주제로 활력 증진 프로그램을 진행한다.

특강에서는 신수정 의장이 사회복지 정책 방향을 제시하고, 황경아 의원은 의회와의 소통 방안을 공유한다.





김영순 광주광역시장애인총연합회 이사장은 "현장의 노고에 깊이 감사드린다"며 "이번 워크숍이 전문성 강화와 쉼이 공존하는 의미 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





