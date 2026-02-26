신상진 시장 “KAIST AI대학원, 판교 테크노밸리와 연계 혁신 거점 될 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 카이스트 김재철AI대학원 건립 첫삽

동원 김재철 명예회장 542억 기부

판교 AI 대학원 건립 본격화

세계 수준 인공지능 연구 거점 조성 시동

인공지능(AI) 분야를 선도할 카이스트(KAIST) 김재철AI대학원 건립 공사가 26일 성남 판교에서 첫 삽을 떴다. 이번 기공식은 세계적 수준의 인공지능(AI) 연구시설 조성의 출발점이자 성남시 미래 전략산업을 이끌 핵심 기반이 될 것으로 주목된다.

신상진 성남시장과 김재철 동원그룹 명예회장, 이광형 카이스트 총장 등 관계자들이 26일 분당구 판교동 493번지에서 열린 ‘카이스트(KAIST) 김재철 인공지능(AI) 대학원 건립 기공식’에서 시삽을 하고 있다. 성남시 제공

이날 오후 3시 분당구 판교동 493번지에서 열린 기공식에는 신상진 성남시장, 김재철 동원그룹 명예회장, 이광형 카이스트 총장을 비롯한 관계자들이 참석해 사업 개요를 소개하고 시삽식을 진행했다.

카이스트 김재철AI대학원은 동원그룹 창업주 김재철 명예회장의 이름을 딴 인공지능 특화 연구시설로, 대지면적 6000㎡, 연면적 1만8185㎡ 규모에 지하 1층, 지상 8층으로 건립된다. 성남시는 부지를 20년간 무상 제공하고, 김재철 명예회장은 건립비 542억원을 카이스트에 기부하며 사업 추진 기반을 마련했다.

2028년 2월 준공을 목표로 하며, 인공지능(AI) 핵심 인재 양성을 중심으로 국제 공동연구, 글로벌 창업, 지역사회 협력 프로그램을 추진할 계획이다.

건물은 △연구지원시설 △산학협력·창업 공간(AI 창업기업 입주공간) △교육·연구 공간(교수·학생 연구실, 강의실, 휴게공간) △대회의장·회의실·사무실 △주차장 등으로 구성된다. 각 층에 마련된 개방형 공간에서는 인공지능(AI) 기반 기상예측, 신약 개발을 포함한 과학 분야 인공지능(AI), 헬스케어 인공지능(AI), 제조 인공지능(AI) 등 다양한 융합 연구가 진행된다.

또한 피지컬 인공지능(실세계 기반 인공지능), 휴머노이드(인간형 로봇) 연구를 위한 로봇 실험실과 인공지능의 발전 과정을 한눈에 볼 수 있는 전시관·갤러리·시네마 등 시민 참여형 체험 공간이 함께 조성된다.

신상진 성남시장은 "대한민국의 미래를 밝힐 역사적인 대학원 건립을 위해 사재를 출연해주신 김재철 명예회장께 깊은 감사를 드린다"며 "카이스트 김재철AI대학원이 성남시의 강점인 판교테크노밸리와 연계된 산·학·연 협력 생태계 속에서 연구와 산업이 유기적으로 연결되는 혁신 거점으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

이어 "여기서 배출될 인재들이 연구와 산업을 잇는 핵심 역할을 하며 대한민국을 넘어 글로벌 인공지능 경쟁력을 선도해 나가길 바라며, 성남시도 든든한 동반자로서 성장 기반을 적극 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.

신상진 성남시장이 26일 분당구 판교동 493번지에서 열린 카이스트(KAIST) 김재철AI대학원 건립 기공식에서 기념사를 하고 있다. 성남시 제공

김재철 명예회장은 "AI대학원이 단순한 연구시설을 넘어 세계를 이끌 인공지능(AI) 인재 양성의 산실이자 새로운 도약의 출발점이 되길 바란다"고 밝혔다.

이광형 카이스트 총장은 "이번 판교 연구시설을 통해 연구개발 예산 복원과 연구 생태계 정상화에 힘을 싣는 정부와 더욱 긴밀한 협력이 가능해질 것"이라고 말했다.





성남시는 판교를 중심으로 한 첨단산업 인프라와 카이스트의 연구 역량이 결합하면서 판교동 493번지 일대가 글로벌 인공지능(AI) 연구 허브로 도약할 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 미래 먹거리 산업 육성을 위한 기반 조성에 적극 나설 계획이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

