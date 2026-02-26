성주군↔경상북도, 지역 현안 해결 위한 적극적 행보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특별 조정교부금 사업으총 6건

18억원 규모의 예산 지원 건의

경북 성주군은 지난 25일 경북도청을 방문해 이철우 도지사와 면담을 갖고, 지역 현안 해결과 예산 확보를 위한 협조를 요청했다.

이번 방문에서 성주군은 군민 생활과 직결되는 핵심 현안 사업의 원활한 추진을 위해 해당 분야별로 지역이 안고 있는 여건과 과제, 행정 수요 등을 종합적으로 전달했다.

이병환 군수가 경북도청을 방문해 이철우 도지사와 면담을 갖고, 지역 현안 해결과 예산 확보를 위한 협조 요청/김인환 기자

아울러, 특별 조정교부금 사업으로 총 6건, 18억 원 규모의 예산 지원을 건의하며, 주요 사업의 안정적 추진을 위한 재정적 뒷받침의 필요성을 설명했다.

이와 함께 성주군의 광역 연계 사업을 설명하고, 인접 지역과의 협력 방안과 중장기적 관점에서의 추진 방향에 대해서도 의견을 공유했다.





성주군 관계자는 "경북도와 긴밀히 협력해 군민 삶의 질 향상과 지속 가능한 지역 성장 기반을 구축해 나가겠다"며, "앞으로도 지역의 실질적인 발전을 위한 정책을 지속해서 발굴하고, 다양한 재원 확보 및 사업 추진에 전력을 기울이겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

