광주신세계, MZ세대 겨냥…광주·전남 첫 EE플레이스 오픈

20만원 이상 구매 고객 대상

EE 랜덤박스 선착순 증정

광주신세계 플레이 스팟에 광주전남 최초로 EE플레이스가 26일 오픈했다. 광주신세계 제공

㈜광주신세계가 MZ세대가 선호하는 패션·라이프 스타일 큐레이션 스토어 'EE플레이스'를 오픈하고 고객 유치에 나선다. 인기 스트리트 브랜드를 갖춘 EE 플레이스가 들어서면서 플레이 스팟에 20대 고객 방문이 늘어날 것으로 기대된다.

광주신세계 플레이 스팟에 26일 오픈하는 EE플레이스는 서울 홍대점, 수원 스타필드, 신세계백화점 센텀시티점에 이어 광주전남 최초로 선보이는 매장이다. 약 79평 규모 매장에는 '오아이', '탄산마그네슘', '더바이닐하우스', '위캔더스' 등 20여개 브랜드 상품들이 입점한다.

EE플레이스는 패션·라이프 스타일 큐레이션 스토어이다. 금속 소재 선반과 깔끔한 조명으로 꾸며져 매장 곳곳이 사진 촬영 명소로 인기를 끌고 있다.

매장 이름인 'EE'는 'EXCEPTIONAL EYES'의 약자로 새로운 시각으로 접근하고 다르게 보여준다는 의미를 담았다. EE플레이스는 단순한 판매공간이 아니라 브랜드의 아이덴티티를 소비자에게 전하는 소통공간을 지향한다.

광주신세계 플레이 스팟 EE플레이스는 오픈을 기념해 사은품 증정 및 할인 프로모션을 펼친다. 26일부터 오는 3월 5일까지 20만원 이상 구매 고객들에게 텀블러와 볼펜 등이 담긴 'EE 랜덤박스'를 선착순 증정하는 EE 럭키 박스 이벤트가 열린다. 브랜드별로 10~30% 할인하는 이벤트도 3월 15일까지 진행된다.





광주신세계 이정일 플레이 스팟 팀장은 "라이프 스타일 큐레이션 스토어 EE플레이스를 광주전남 최초로 선보이게 됐다"며 "엄선된 상품과 세련된 인테리어 덕분에 사진 촬영 명소로도 알려진 만큼 많은 고객들이 방문해 직접 확인해 보시길 추천한다"고 말했다.





