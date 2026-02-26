고성교육재단, 233명에게 6개 분야 장학금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 1억5360만원 지급



경남 고성군의 지역인재 양성과 장학사업을 이끌어가고 있는 (재)고성교육재단은 지난 25일 군청 대회의실에서 이상근 고성군수, 재단 임원이사, 장학생과 학부모 등 250여명이 참석한 가운데 2026년도 장학금 전달식을 가졌다.

고성교육재단 장학금 전달 단체 사진.

이번에 선발된 장학생은 예·체·특기 장학 90명, 관내 고교진학 성적 우수 장학 49명, 고등학교 재학생 성적 우수 장학 36명, 항공산업입력육성 장학 10명, 모범 장학 18명, 고등학교 졸업성적 우수 장학 30명으로 총 233명이며, 총 1억5360만원의 장학금을 지급했다.

고성교육재단 천경우 이사장은 "(재)고성교육재단의 설립 취지를 충분히 살리고 인재의 고장 고성의 명성을 앞으로도 이어나갈 수 있도록 항상 노력하겠다"며 "앞으로도 고성군의 학생이 많은 혜택을 받을 수 있고 고성군의 교육이 발전할 수 있도록 재단에서 적극적으로 앞장서겠다"고 전했다.





한편, (재)고성교육재단은 고성군 출연기관으로 2021년 5월 21일 창립돼 고성군의 출연금과 기탁금을 통해 아동·청소년 육성을 위한 장학사업과 목적사업을 추진하고 있다.





