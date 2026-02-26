청와대 "南北 평화 공존·번영 위해 계속 노력…적대·대결 언행 삼가야"

김정은 '유화적 태도는 기만극' 발언에 "존중과 신뢰의 토대 만들어야"

김정은 북한 국무위원장이 우리 정부의 대북 유화책을 비판하면서 남북 대화 가능성을 일축한 것에 대해 평화 공존과 번영을 위해 노력하겠다는 입장을 내놨다.

이재명 대통령이 청와대로 출근하며 3년 7개월 만에 다시 청와대 시대가 공식적으로 시작된 29일 서울 청와대에 봉황기가 게양돼 있다. 2025.12.29 조용준 기자

청와대 관계자는 26일 "우리 정부는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 번영하는 상생의 미래를 열어가기 위해 계속 노력하겠다"고 말했다. 이어 "이를 위해 남북이 서로 적대와 대결의 언행을 삼가고 상호 존중과 신뢰의 토대를 만들어 나가야 한다"고 덧붙였다.

김 위원장은 자신들을 핵보유국으로 인정하고 적대 정책을 철회한다면 미국과 "좋게 지내지 못할 이유가 없다"며 모든 게 미국의 태도에 달려있다고 했다고 조선중앙통신이 보도했다. 반면 한국에 대해서는 이재명 정부의 유화적 태도가 '기만극'이라며 "동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것"이라고 했다. 이날 보도는 노동당 9차 대회 관련해 지난 20~21일 진행된 김 위원장의 '사업총화 보고' 내용이다.





김 위원장은 "조미(북미) 관계의 전망성은 미국 측의 태도에 전적으로 달려있다"며 "평화적 공존이든 영원한 대결이든 우리는 모든 것에 준비돼 있으며 그 선택은 우리가 하는 것이 아니다"라고 밝혔다. 이어 한국에 대해서는 "가장 적대적인 실체인 대한민국과 상론할 일이 전혀 없으며 한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것"이라고 언급했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

