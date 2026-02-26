의정부시, 도심 하천 봄맞이 준비…하천 쉼터·벚꽃길 현장 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시는 지난 25일 장암동 맨발의청춘길부터 신곡동 효자역까지 중랑천 및 부용천 일대를 찾아 하천 내 방풍시설을 점검하고, 호원동 벚꽃길 보식 예정 구간을 확인하며 현장 민원을 청취했다.

김동근 의정부시장이 지난 25일 도심 하천변 쉼터 등에 대한 현장 점검을 실시하고 있다. 의정부시 제공

이번 점검은 하천 방풍시설 운영 상태를 살피고, 시민이 안심하고 이용할 수 있는 친수 환경을 조성하고자 마련했다. 아울러 의정부의 대표 봄철 명소인 호원동 벚꽃길 경관 개선 방안도 함께 살폈다.

이날 시는 중랑천과 부용천 구간을 이동하며 따숨길 방풍막, 파고라, 교량 하부 따숨터 등 주요 시설을 살폈다. 특히 안전관리 강화를 위해 방풍시설 고정 상태와 지지대 결속 여부 등을 꼼꼼히 점검했다. 또한, 현장에서 시설을 이용하는 시민들과 소통하며, 시설 체감도와 개선 의견도 청취했다.

이와 함께 호원동 벚꽃길을 방문해 보식 예정 구간을 살피고, 수목 생육 상태와 식재 여건을 꼼꼼히 점검했다. 시는 의정부의 대표 명소인 벚꽃길을 더욱 쾌적하게 가꿔 시민들이 봄의 정취를 온전히 만끽할 수 있도록 주변 환경을 개선해 나갈 방침이다.





의정부시 관계자는 "하천은 시민 일상 속 휴식 공간이자 도시의 얼굴"이라며 "현장에서 시민의 목소리를 듣고 안전과 경관을 함께 챙기는 행정을 펼치겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

