고창군 드림스타트, '꿈을 찾는 나침반' 어린이 직업체험

고창군 드림스타트가 지난 25일 지역 아동 20명을 대상으로 어린이 직업체험 테마파크 '키즈라라'에서 직업체험 프로그램 '꿈을 찾는 나침반'을 운영했다.

고창군 드림스타트가 지난 25일 지역 아동을 대상으로 어린이 직업체험 테마파크 '키즈라라'에서 직업체험 프로그램 '꿈을 찾는 나침반'을 운영했다. 고창군 제공

상대적으로 문화·진로 체험의 기회가 적은 드림스타트 아이들이 생생한 직업 현장을 경험하면서 잠재력을 깨우고 올바른 직업관을 형성하는 데 도움을 주기 위해 기획됐다.

아이들은 각자의 관심사에 따라 소방관, 경찰관, 항공기 조종사, 치과의사, 유튜버 등 30여 가지의 다양한 직업 부스를 방문했다. 아동들은 실제 현장과 유사하게 꾸며진 환경에서 해당 직업의 역할을 직접 수행하며 각 직무에 대한 이해도를 높였다.

고창군 드림스타트 관계자는 "아이들이 교실 밖 현장에서 직접 몸으로 부딪치며 미래의 꿈을 구체화하는 소중한 시간이 되었길 바란다"며, "앞으로도 아이들이 자신의 적성을 발견하고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 더욱 알차고 다양한 진로 탐색 프로그램을 지속해서 발굴하겠다"고 말했다.





한편, 고창군 드림스타트는 0세부터 만 12세 이하 취약계층 아동과 그 가족을 대상으로 ▲신체·건강 ▲인지·언어 ▲정서·행동 등 아동 발달 영역별 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있다. 군은 아동들이 공평한 출발 기회를 보장받을 수 있도록 사례 관리 중심의 촘촘한 복지 네트워크를 구축해 나갈 방침이다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

