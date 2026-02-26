강릉시-조직위, 엑시옴과 ‘세계마스터즈탁구대회’ 프레젠팅 파트너십 체결

2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 개막 D-100일

강원도 강릉시와 조직위원회는 지난 25일 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 개막 D-100일을 기해 대한민국을 대표하는 글로벌 탁구용품 브랜드 엑시옴과 프레젠팅 파트너 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

강릉시 제공

이번 계약에 따라 대회의 공식 명칭은 'XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회'(영문명: ITTF WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS GANGNEUNG 2026 PRESENTED BY XIOM)로 확정됐다.

엑시옴의 참여로 대회 운영의 안정성을 확보하는 동시에 글로벌 브랜드와의 협업으로 대회의 위상과 전문성을 한층 강화하고, 대회 인지도와 글로벌 홍보 효과 역시 크게 확대될 것으로 기대된다.

현정화 집행위원장은 "대한민국을 대표하는 탁구 전문 브랜드와 함께하게 되어 매우 든든하다"면서 "후원사와의 협력을 통해 참가 선수들에게 보다 완성도 높은 대회 환경을 제공할 수 있게 됐다. 이번 대회가 세계마스터즈탁구대회의 새로운 이정표가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





강릉시는 2018 평창동계올림픽 및 2024 청소년동계올림픽 개최 도시로서 축적된 국제행사 운영 경험과 인프라를 바탕으로, 이번 대회를 글로벌 스포츠 교류의 장이자 지역경제 활성화의 계기로 만들겠다는 방침이다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

