춘천시, '춘천에 청년들이 머문다' 27일 청년네트워크 공식 출범

청년네트워크 출범식·청년포럼 개최

제1기 위원 30명 위촉…3개 분과 활동 본격화

로컬·창업·복지 분야 시민 참여 토론

"청년의 목소리가 춘천의 정책이 됩니다."

청년네트워크 발대식 홍보 포스터. 춘천시 제공

춘천시(시장 육동한)가 27일 커먼즈필드 안녕하우스에서 '2026 춘천시 청년네트워크 발대식 및 청년포럼'을 개최한다. 시는 앞서 공개 모집을 통해 제1기 청년네트워크 위원 30명을 선발했다. 이번 행사는 청년이 정책의 수혜자를 넘어 설계자로 참여하는 소통 창구를 공식화하고 '청년이 머무는 도시, 춘천의 미래전략'을 모색하기 위해 마련됐다.

행사는 1부 발대식과 2부 청년포럼으로 진행된다. 1부에서는 위촉장 수여와 퍼포먼스를 통해 공식 출범을 알린다. 이어지는 2부 포럼에서는 국내 로컬 크리에이터 생태계 연구 전문가인 모종린 교수가 '로컬과 청년의 미래'를 주제로 기조강연을 진행한다. 또한 원규희 대표가 'AI 시대 청년정책 참여 방식과 역할'에 대해, 김규현 대표가 '로컬창업, 지역 청년이 바라본 춘천'을 주제로 발표를 이어간다. 마지막 순서인 타운홀 미팅에서는 일자리, 창업, 복지 등 각 분야 전문가와 청년들이 자유롭게 의견을 나누며 춘천만의 청년 정주 여건 개선 방안을 모색할 예정이다.

제1기 위원들은 올해 말까지 △청년문화·교육 △청년일자리·창업 △청년생활·복지 등 3개 분과에서 활동한다. 지역 청년 의견을 수렴하고 정책 아이디어를 발굴해 시에 제안하며 우수 제안은 주민참여예산 등과 연계해 실제 시정에 반영할 계획이다.

한편 춘천시는 지난해 청년친화도시 추진단을 운영하며 기존 청년정책을 점검해왔다. 올해는 이를 확장해 청년 주도 참여기구인 '청년네트워크'를 새롭게 구성했다.





춘천시 관계자는 "청년이 머무는 도시는 청년이 참여하는 도시에서 시작한다"며 "춘천 청년의 미래를 위한 자리에 시민들의 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

