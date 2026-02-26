유한재단, 장학생 158명에 등록금 지원…올해 장학사업 65억 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유한재단은 25일 서울 대방동 유한양행 본사에서 '2026년 유한재단 등록금 장학금 수여식'을 열고, 신규 장학생 158명에게 졸업까지 등록금 전액을 지원한다고 26일 밝혔다.

유한재단 장학금 수여식. 유한양행

올해 등록금 장학금 수혜자는 가톨릭꽃동네대학교 김민경씨 등 158명으로, 등록금 전액을 두 학기에 나눠 지원받는다. 유한재단의 등록금 장학금은 장학생이 학업을 성실히 이어가는 한, 졸업까지 전액을 계속 지원하는 구조다.

유한재단은 이번 등록금 장학금 외에도 대학(원)생 생활비 장학금, 북한출생 대학생 대상 특별장학금 등을 포함해 올해 총 65억원 규모의 장학사업을 집행할 계획이다.

행사에는 원희목 유한재단 이사장, 최상후 유한학원 이사장, 박준모 유한장학동우회 회장, 이병만 유한양행 부사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

원희목 이사장은 축사에서 "장학금은 단순한 경제적 지원이 아닌, 유일한 박사의 뜻을 계승하는 신뢰의 증표"라며 "공동체를 이롭게 하는 따뜻한 리더로 성장해달라"고 말했다.





유한재단은 독립운동가이자 기업인·교육자였던 고(故) 유일한 박사가 1970년 설립한 공익재단이다. 설립 이래 57년간 매년 대학(원)생을 선발해 장학금을 지원해 왔다. 누적 수혜자는 연인원 기준 1만200여명, 누적 지원액은 약 390억원이다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

