자생한방병원 광복회와 맞손…독립유공자 후손 장학·의료 지원

후손 105명에 2억2000만원 규모 지원 추진

자생한방병원이 광복회와 함께 독립유공자 후손을 위한 장학 및 의료지원 사업에 나선다.

신민식 자생의료재단 사회공헌위원장(오른쪽)과 이종찬 광복회장이 서명한 협약서를 주고받고 있다. 자생한방병원

자생의료재단은 25일 서울 여의도 광복회관에서 광복회와 '독립유공자 후손 장학 및 의료지원 사업' 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다. 협약식에는 신민식 자생의료재단 사회공헌위원장과 이종찬 광복회장 등이 참석했다.

두 기관은 독립유공자의 공헌을 기리고 후손들의 교육 환경과 건강 증진을 지원한다는 방침이다. 대상자는 광복회 추천을 거쳐 자격 검증 후 다음 달 선정된다.

지원 규모는 장학금 5명에게 각 400만원씩 총 2000만원이다. 의료지원은 100명을 대상으로 1인당 200만원 한도 내에서 진행된다. 총 지원 규모는 약 2억2000만원이다. 대상자는 전국 21개 자생한방병원·병의원에서 진료와 처방을 받을 수 있다.

국가보훈부가 2021년 보훈대상자 가구의 소득 수준을 추정한 결과 전체의 46.3%가 중위소득 30% 미만으로 나타났다. 경제적 지원 필요성이 크다는 지적이 나온다.

이번 사업 배경에는 자생한방병원 설립자 신준식 박사의 부친이자 독립유공자인 신광렬 선생의 영향이 작용한 것으로 알려졌다. 신광렬 선생은 항일운동으로 서대문형무소에서 옥고를 치른 뒤 독립운동가 치료 활동을 이어갔다.

자생의료재단은 그동안 보훈 관련 사회공헌 사업을 지속해 왔다. 여성 독립운동가와 숨은 독립영웅을 주제로 한 콘텐츠 공모전과 유공자 가족 생활 지원 사업 등을 추진했다. 이러한 공로로 최근 국가보훈부 주최 '제25회 보훈문화상'을 수상했다.





박병모 자생의료재단 이사장은 "독립유공자와 후손에 대한 예우는 사회가 실천해야 할 책무"라며 "교육과 의료지원을 통해 안정적인 일상에 보탬이 되길 기대한다"고 밝혔다,





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

