주택정책 패러다임 전환…건산연, '주택·도시 재탄생 전략' 세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 3월18일 세미나 개최

건설업 한계 극복 방안 모색

한국건설산업연구원이 건설산업의 구조적 한계와 혁신을 주제로 내달 18일 강남구 건설회관에서 '주택·도시, 재탄생 전략' 세미나를 개최한다.

이번 세미나는 저성장 기조와 시장 불확실성 확대, 지역 격차 및 인구 구조 변화로 심화되고 있는 건설업의 한계를 극복하고 주택과도시 생태계 전반의 질서를 재정립하고자 기획됐다.

AD

건설산업연구원은 지난해 개원 30주년에 맞춰 발표된 '건설 재탄생(Rebirth)' 1주년을 맞아 실행력 강화를 위한 구체적 실천 방안 제시하겠다는 계획이다.

건설산업연구원은 2022년부터 금융과 스마트건설, ESG 등 부문별 특화연구를 진행하며 건설산업 재탄생을 위한 이론, 정책적 체계를 구축해왔다. 이를 바탕으로 산업의 근본적인 패러다임 전환을 위한 3대 원칙(▲ 갈등·경쟁 → 공정·상생 산업, ▲분절·파편 → 융합·확장 산업, ▲규제·관리 → 자율·혁신 산업)을 제시한 바 있다.

이번 세미나에서는 내달 18일 1회 '주택·도시 부문'을 시작으로, 4월 7일 '건설 재탄생 2.0 : 건설 AI 대전환'을 주제로 발표를 진행한다. 첫 번째 세미나는 현 정부의 정책 방향 공유와 함께 시장의 구조적 진단, 실효적 공급 방안 등에 대한 발표로 구성된다. 주택과 도시 부문에서 실제 착공과 거주까지 정책과 시장에 대한 방향을 모색한다.





AD

이충재 건설산업연구원 원장은 "지난해 연구원은 건설산업이 단순한 '부분 개선'이 아니라 '완전한 리셋'이 필요하다는 문제의식 아래 '건설 재탄생' 비전을 발표했다"며 "이번 세미나가주택시장 안정과 도시의 지속가능한 발전을 위한 정책 및 산업 전략을 종합적으로 모색하는 공론의 장이 되길 바란다"고 말했다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>