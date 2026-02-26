중기중앙회, 정기총회 개최 "금융·유통 상생 중점 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우수 중소기업협동조합, 유공자 등 포상

중소기업중앙회는 여의도 중기중앙회에서 회원 중소기업협동조합·관련 단체 대표 등 400여 명이 참석한 가운데 제64회 정기총회를 개최했다고 26일 밝혔다.

AD

중기중앙회는 이날 정기총회에서 지난해 주요 정책성과에 대한 보고와 우수 중소기업협동조합, 유공자에 대한 포상을 실시했다.

우수 중소기업협동조합에는 ▲한국인쇄협동조합연합회 ▲경기도콘크리트공업협동조합 ▲전남남부레미콘사업협동조합 ▲부산경남연식품공업협동조합 ▲전북공예협동조합 ▲포천가구산업협동조합이 선정됐다.

유공자에는 ▲정희성 한국수퍼체인유통사업협동조합 본부장 ▲성동일 서울경기두부류및묵류제조업협동조합 상근이사 ▲손문화 대구경북프라스틱공업협동조합 상근이사가 선정됐다.

중기중앙회는 ▲2025년도 사업보고, 결산 및 잉여금 처분안 ▲2026년도 사업계획 및 수지예산안 ▲정관 개정안 ▲이사회 위임안 ▲임원 선출안 등 5개의 안건을 상정·의결했다.

김기문 중기중앙회장은 개회사를 통해 "대한민국은 코스피 6000을 넘어섰고 수출도 7000억 달러를 넘어 세계 5위를 기록하는 등 국가 위상이 높아지고 있다"며 "이러한 성과들이 일부 대기업들에게 집중되어 많은 중소기업은 여전히 어려움을 호소하고 있다"고 말했다.





AD

김 회장은 "2026년은 금융·유통분야의 상생과 협동조합의 중소기업 지원 역할 강화, 중소기업의 글로벌 시장 진출 및 지방주도 성장을 중점적으로 추진해 자강불식의 자세로 중소기업 전성시대를 함께 열어나가자"고 강조했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>