경기교통공사, 용인 모현읍도 ‘똑버스’ 달린다…3월 1일부터 정식 운행

용인시 남사·이동읍 이어

모현읍까지 운행 범위 확대

똑버스 4대 정식 운행

생활·통학 교통망 확장

경기교통공사는 오는 3월 1일부터 용인시 모현읍에서 '똑버스'를 정식 운행을 개시한다고 26일 밝혔다.

경기교통공사는 오는 3월 1일부터 용인시 모현읍에서 '똑버스'를 정식 운행을 개시한다. 경기교통공사 제공

AD

용인시 똑버스는 지난 2025년 6월 남사·이동읍에 처음 도입되었으며, 이번에는 모현읍까지 운행 범위를 확대했다.

모현읍 똑버스는 모현읍 내부 순환을 넘어 포곡읍행정복지센터와 삼계고등학교까지 연계 운행함으로써 생활·통학 교통망을 동시에 확장한 것이 특징이다. 특히 포곡읍행정복지센터는 용인터미널 방면 주요 노선이 집중된 환승 거점으로, 거점 연계를 통해 모현읍 주민들의 광역 이동 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 또한, 삼계고등학교 연계를 통해 모현읍 학생들의 통학 여건 개선에도 크게 기여할 전망이다.

운행 차량으로 11인승 CV1 2대, 13인승 쏠라티 2대로 총 4대가 투입된다. 운행 시간은 매일 오전 6시 30분부터 23시까지이고, 호출 마감 시간은 22시이다.

이용 요금은 교통카드 기준 일반 시내버스 요금과 동일한 성인 1650원, 청소년 1160원, 어린이 830원이며, 수도권 통합 환승 할인이 적용된다.

똑버스 이용방법은 '똑타' 앱 내 출발지와 도착지를 입력하면 실시간으로 똑버스를 호출할 수 있으며, 탑승 위치와 차량 정보를 안내받을 수 있다. 앱 사용이 어려운 이용객은 전화 호출을 통해서도 똑버스 이용이 가능하다.

경기교통공사 양우석 사장 직무대행은 "모현읍까지 똑버스 운행 범위를 확대해 주민 이동 편의를 한층 강화하게 되었다"며, "앞으로도 도민이 일상에서 체감할 수 있는 생활 밀착형 교통서비스 확대에 지속 힘쓰겠다"고 말했다.





AD

한편, 경기교통공사는 지난 2022년 파주 똑버스 시범사업을 시작으로 이번 용인시 똑버스까지 포함해 경기도 내 20개 시·군에서 총 316대의 똑버스를 운영하고 있다. 출발지에서 목적지까지 환승 없이 좌석에 앉아 이동할 수 있는 똑버스는 경기도 내 앱 기반 신교통수단으로 자리매김해 도민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>