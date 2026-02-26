테라뷰, 글로벌 파운드리·스마트폰 공급업체 추가 주문 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

테라헤르츠 기술·솔루션 기업 테라뷰는 글로벌 톱티어 반도체 파운드리사와 스마트폰 공급사로부터 추가 주문을 확보했다고 26일 밝혔다.

테라뷰에 신규 주문을 요청한 각각의 회사는 모두 1초에 1조 번 진동하는 전자기파인 테라헤르츠파를 이용한 초정밀 검사시스템인 EOTPR(Electro-Optical Terahertz Pulse Reflectometry)을 기도입해 이용 중이다.

반도체 파운드리사의 경우, 수년째 EOTPR을 검사에 활용해오고 있으며 올 2분기에 EOTPR 자동화 기능 추가를 앞두고 유지보수 계약을 연장했다. 해당 고객은 AI(인공지능) 칩 제조사에 주요 부품을 공급하는 최대 공급업체 중 하나다.

돈 아논 테라뷰 대표는 "EOTPR은 스마트칩에 사용되는 인공지능(AI)칩 제조·공급사부터 파운드리 고객사 등 반도체 전 밸류체인에 걸친 다양한 고객사의 니즈를 두루 충족시켜줄 수 있다"고 말했다.





한편, 테라뷰는 첨단산업이 고도화되는 초융합의 과정에서 반도체 장비 산업의 경계가 허물어지고 영역이 합쳐지는 현시점에서 핵심기술로 부상하고 있는 테라헤르츠 기술의 연구개발과 시장점유율 확대에 박차를 가하고 있다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

