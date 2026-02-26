네이버, 개인 맞춤형 쇼핑 도와주는 'AI 에이전트' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 에이전트가 상품 특성과 쇼핑 가이드 제안

상반기 뷰티·식품 등 적용 카테고리 확장

최수연 네이버 대표 연합뉴스

네이버가 사용자 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 상품 검색과 쇼핑을 지원하는 '인공지능(AI) 에이전트'를 본격 출시했다.

네이버(NAVER)는 AI 쇼핑 앱인 '네이버플러스 스토어' 앱에 '쇼핑 AI 에이전트' 베타 서비스를 선보인다고 26일 밝혔다.

우선 네이버는 디지털·리빙·생활 카테고리 등을 중심으로 쇼핑 AI 에이전트 기능을 제공하며, 상반기 내 뷰티·식품 등으로 적용 카테고리를 빠르게 넓혀갈 계획이다.

이번에 출시한 '쇼핑 AI 에이전트' 1.0 버전은 사용자가 쇼핑 키워드를 입력하면 AI 에이전트가 상품 특성과 쇼핑 탐색 가이드를 제안하는 것이 특징이다. 네이버플러스 스토어 앱에서 쇼핑 키워드를 입력하면 쇼핑 AI 에이전트가 작동해 쇼핑탐색 가이드를 제시하거나 AI에게 물어보기를 제안한다.

예를 들어 사용자가 소파를 찾는다면 AI 에이전트가 개인화 쇼핑 이력을 분석해 사용 인원, 공간 크기, 소재에 따른 다양한 구매 팁을 요약하고, 적합한 브랜드를 소개하는 식이다.

더 자세한 탐색이 필요하다면 AI 에이전트와의 대화를 통해 쇼핑을 이어 나갈 수 있다. 사용자가 "신혼집 소파 추천해줘. 강아지와 같이 살고 있어"와 같이 구체적인 쇼핑 목적을 말하면 AI 에이전트가 상품 스펙과 구매 후기를 분석해 여러 상품군을 탐색하고 최적화된 상품을 제안한다.

네이버는 향후 쇼핑 AI 에이전트에 실시간 쇼핑 트렌드 분석, 연관상품 자동 추천, 장바구니 담기 등의 기능을 단계적으로 고도화해 나갈 예정이다.

네이버 쇼핑 AI 에이전트는 상품 탐색부터 비교, 추천에 이르는 과정을 효율적으로 처리하기 위해 각 과정의 서브 에이전트들을 유기적으로 연결했다. 이 과정에서 쇼핑 생태계에 축적된 가격, 배송 정보, 상품 속성, 사용자 선호 등의 데이터를 학습한 커머스 특화 거대언어모델(LLM) '쇼핑 인텔리전스'를 자체 기술력으로 확보했다고 회사 측은 설명했다.





최수연 네이버 대표는 "쇼핑 에이전트가 쇼핑 여정 전반을 함께 함으로써 사용자가 더욱 스마트한 쇼핑 경험을 즐길 수 있도록 만들어 나가겠다"며 "쇼핑 AI 에이전트를 중심으로 커머스와 콘텐츠, 데이터를 유기적으로 연결하는 AI 융합 생태계를 통해 새로운 비즈니스와 창작 환경 조성에 힘쓸 것"이라고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

