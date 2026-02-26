인사혁신처, '대한민국 공무원상' 국민 추천…온라인·주민센터서 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4월10일까지 추천자 접수

국민을 위해 적극적으로 헌신·봉사하며 우수한 성과를 낸 공무원을 추천하기 위한 '제12회 대한민국 공무원상' 후보자를 모집한다.

AD

26일 인사혁신처는 오는 4월 10일까지 전 국민을 대상으로 '제12회 대한민국 공무원상' 후보자 추천을 받는다고 밝혔다. '대한민국 공무원상'은 공직생활 전반에 걸쳐 국가와 국민을 위해 헌신하고, 주요 국가 정책 과제를 성공적으로 수행해 공직사회에 본보기가 되는 공무원을 뽑는 상이다.

국민 누구나 추천할 수 있으며, 인사처 '자랑스러운 공무원이야기' 누리집이나 중앙행정기관, 광역시·도 및 시·도 교육청 누리집에 마련된 온라인 접수창구를 이용하면 된다.

추천서를 인사처에 우편으로 보내거나 전국 읍·면·동 주민센터를 방문해 직접 접수할 수도 있으며, 인사처 누리집을 통해 추천 기간 이후에도 상시 접수할 수 있다. 기간 내 접수 시 제12회 공무원상의 심사 대상에 포함되고, 이후 접수된 추천서는 내년도 공무원상 심사 대상에 자동 포함된다.

다만 인사처 누리집을 제외한 기관별 온라인·대면(오프라인) 접수창구는 올해 추천자 접수 기간인 4월 10일까지만 운영된다. 국민이 추천한 후보자는 소속기관에 전달돼 기관별 공적심사위원회 심사 등을 거쳐 인사처로 재추천되고, 이후 인사처의 심사 및 선발 등을 거쳐 최종 수상자가 결정된다. 선정된 공무원에게는 공로에 따라 훈장·포장·대통령표창·국무총리표창 등이 수여된다.





AD

최동석 인사처장은 "대한민국 공무원상을 통해 국민의 삶을 향상시키는데 헌신한 모범적인 공직자를 확인할 수 있었다"며 "국민과 함께 호흡하며 우수한 성과를 이룬 공무원이 추천될 수 있도록 국민 여러분의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>