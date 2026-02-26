LG유플러스, MWC26서 차세대 보안 솔루션 4종 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG유플러스가 다음달 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 MWC26에서 AI 확산으로 커지는 사이버 위협에 대응하기 위한 차세대 보안 기술을 공개한다고 26일 밝혔다.

LG유플러스 임직원들이 양자내성암호(PQC) 광전송장비를 소개하고 있는 모습. LG유플러스 제공

LG유플러스는 MWC26에서 ▲알파키(AlphaKey) ▲동형암호 기술 ▲광전송장비 ▲U+SASE 등 보안 솔루션을 선보인다. 이번에 공개되는 기술은 보안 사고 발생 이후 대응이 아니라 사전 차단에 초점을 맞춘 게 특징이다.

클라우드 기반 통합계정관리 솔루션 '알파키'는 고객사별 사용자와 관리자의 접근 및 행동 패턴을 AI로 학습해 이상 접근이나 내부 정보 유출 시도를 실시간으로 탐지한다. 알파키는 기존 보안 체계보다 탐지 시점을 앞당겨 이상 행동의 전조 단계부터 위험을 분석하고 대응할 수 있도록 설계됐다. 지속적인 행위 모니터링을 통해 단시간 내 대량 정보 조회나 파일 다운로드 등 이상 행동이 감지될 경우 접속을 차단하고 관리자에게 통보한다. 이상 징후 확산 범위를 분석한 자동 보고서 기능도 함께 제공해 사후 대응을 지원한다.

LG유플러스는 AI 통화 애플리케이션 '익시오(ixi-O)'에 적용할 예정인 동형암호 기술도 소개할 예정이다. 동형암호는 데이터를 암호화한 상태에서 저장과 연산, 검색이 가능한 기술이다. 복호화 과정 없이 데이터를 처리할 수 있어 유출 시에도 내용을 해석할 수 없도록 보호한다. LG유플러스는 익시오에 동형암호 기술을 적용해 통화 데이터를 암호화된 상태로 저장·처리하고 해킹으로 인한 정보 유출을 원천적으로 차단할 계획이다.

양자 컴퓨터 시대에 대비한 양자내성암호(PQC) 기반 광전송장비도 공개된다. 양자내성암호는 양자컴퓨터로도 해독하기 어려운 수학적 구조를 기반으로 한 차세대 암호 기술이다. 아울러 네트워크와 보안을 통합한 서비스형 보안 플랫폼 'U+SASE'도 선보인다. U+SASE는 다양한 보안 솔루션을 개별적으로 운영하던 기존 방식과 달리 단일 플랫폼에서 보안 기능을 관리할 수 있도록 구성됐다. 특히 U+SASE는 생성형 AI 환경에 대응한 보안 기능을 강화했다. AI 기반 정보 유출 방지 기능 등을 통해 기업 내부 정보가 생성형 AI를 통해 외부로 유출되는 상황을 차단하도록 설계됐다.





주엄개 LG유플러스 유선사업담당은 "AI 기반 해킹 위협이 커지는 상황에서 고객이 안심할 수 있는 보안 기술을 제공하는 것이 목표"라며 "앞으로도 차별화된 보안 서비스를 지속적으로 발전할 계획"이라고 말했다.





