美, 협상 하루 앞두고 이란 추가 제재…석유수출 '그림자 선단' 등 겨냥

미국이 이란과의 핵협상을 하루 앞두고 이란 정권의 자금줄과 무기 조달 네트워크를 겨냥한 추가 제재를 단행했다.

미국 재무부와 미국 국무부는 25일(현지시간) 보도자료를 통해 "총 수억 달러 상당의 이란산 원유·석유제품·석유화학제품을 운송해 온 다수의 '그림자 선단(shadow fleet)' 선박과 그 소유주·운영자를 제재한다"고 밝혔다.

재무부는 또 이란 정권의 탄도미사일 및 첨단 재래식 무기 개발을 지원하는 이란·튀르키예·아랍에미리트(UAE) 기반 무기 조달 네트워크에 연루된 개인과 기관도 제재 대상에 포함했다고 설명했다. 이번 조치로 개인·기관·선박 등 30개(명) 이상이 제재 명단에 올랐다.

스콧 베선트 재무장관은 성명을 통해 "이란은 금융 시스템을 악용해 불법 석유를 판매하고, 그 수익을 세탁해 핵·재래식 무기 프로그램에 필요한 부품을 조달하며, 테러 대리세력을 지원해왔다"고 지적했다.

제재 대상에 오른 개인과 기관의 미국 내 자산은 동결되며, 제재 대상자가 50% 이상 지분을 보유한 법인의 자산도 함께 동결된다. 미 재무부는 제재 대상과 거래하는 제3자에 대해서도 제재를 가할 수 있는 '세컨더리 보이콧(2차 제재)' 가능성을 명시했다.

재무부는 이번 조치가 도널드 트럼프 행정부의 '최대 압박' 기조의 연장선이라고 밝혔다. 동시에 "이란 국민의 희생을 대가로 지속돼온 미사일·무인기 개발 지원 및 조달 네트워크를 교란하는 것이 목적"이라고 강조했다.





한편 미국과 이란은 26일 스위스 제네바에서 이란 핵프로그램을 핵심 의제로 협상에 나설 예정이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

