‘살며 농사짓는 마을’ 영양 첫 실험…정주형 작은농원 문 열었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폐교 터에 주거·스마트팜 결합

생활단지 조성 농촌 정착 해법 주목

영양군이 인구 감소 위기 극복을 위한 정주 기반시설을 구축하고 농촌 정착형 인구 유입 모델 운영에 본격 착수했다.

군은 지난 24일 청기면 청기리 옛 청기분교장 부지에서 '영양 정주형 작은 농원' 준공식을 개최했다. 행사에는 군 관계자와 지역 주민 등 100여 명이 참석해 사업 경과보고와 테이프 커팅, 시설 관람 등을 진행하며 준공을 기념했다.

AD

정주형 작은 농원 조성사업은 지방소멸 대응과 안정적인 인구 정착 기반 마련을 위해 지방소멸 대응 기금을 활용해 추진됐다. 총사업비 72억원(광역기금 20억원·기초기금 52억원)을 투입해 청기면 일원에 18평형 단독주택 20호와 농산물 유통지원센터 1동을 조성하고 스마트팜 운영을 위한 기반시설을 구축했다.

사업 규모는 대지면적 8604㎡, 연면적 1434㎡로, 2022년 9월 지방소멸 대응 기금 투자사업 확정 이후 행정절차를 거쳐 2024년 7월 착공, 2025년 12월 준공됐다.

이번 사업은 단순 주거 공급을 넘어 주거와 영농, 공동작업 기능을 결합한 생활 밀착형 정주 모델이라는 점에서 의미가 크다. 입주자는 주택과 스마트팜, 공동작업장을 동시에 활용하며 안정적인 영농 기반과 생활 환경을 확보할 수 있도록 설계됐다.

군은 인구 1만6000명 회복을 목표로 정주 기반 확충 정책을 지속 추진해 왔으며, 정주형 작은 농원이 인구 구조 개선과 농촌 활력 회복을 이끌 핵심 거점으로 작용할 것으로 기대하고 있다.

영양군은 향후 관련 규정에 따라 입주자 모집을 진행하고 공정한 운영 체계를 마련해 지속 가능한 농촌 정주 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.

군 관계자는 "정주형 작은 농원은 사람이 머물고 삶을 이어갈 수 있는 생활 기반을 만드는 사업"이라며 "지방소멸 위기를 기회로 전환하는 영양형 정책 모델로 확대해 나가겠다"고 말했다.

정주형 작은 농원은 지방소멸 대응 정책이 단순 인구 유입을 넘어 '정착 가능성'에 초점을 맞추기 시작했다는 점에서 의미가 작지 않다. 주거와 생계, 공동체 기능을 결합한 생활형 모델은 그동안 농촌 정착 정책의 한계로 지적돼 온 생계 불안과 고립 문제를 동시에 보완하려는 시도다.





AD

다만 사업의 성패는 시설 조성 자체보다 실제 정착률과 소득 창출, 공동체 유지 여부에 달려 있다. 폐교 활용이라는 공간 재생의 상징성과 함께, 이 모델이 지속 가능한 농촌 인구 구조 전환의 실질적 해법으로 자리 잡을 수 있을지 향후 운영 과정이 정책적 시험대가 될 것으로 보인다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>