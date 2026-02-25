부산 기장군, ‘동남권 방사선 의과학 산단’ 27일 준공식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4717억원 투입… 파워반도체·첨단방사선 클러스터 본격 가동

기장군(군수 정종복)은 최대 역점사업인 '동남권 방사선 의과학 일반산업단지' 조성사업 준공식을 오는 27일 개최한다.

동남권 산단은 기장군 장안읍 일대 147만8772㎡(약 45만평) 부지에 총사업비 4717억원을 투입해 조성된 첨단 방사선기술 산업과 파워반도체 중심의 산업단지다.

2009년 중입자가속기 구축, 2010년 수출용 신형연구로 사업, 동남권원자력의학원 개원 등 주요 국책사업을 기반으로 2012년 산업단지계획 승인을 거쳐 2014년 부지조성 공사에 착공했으며, 지난해 9월 공사를 마무리했다. 이어 올해 3월 부산시로부터 산업단지 준공인가를 받을 예정이다.

현재 전체 분양 대상 중 17개 기업이 건축을 마치고 입주, 7개 기업은 공장 건축을 진행 중이다. 군은 올 하반기 2단계 구간 내 16필지에 대해 분양공고를 실시해 2027년까지 전체 기업 입주를 완료한다는 계획이다. 이에 따라 2만여명 이상의 고용 유발 효과와 2조원대 생산 유발 효과가 기대되며, 지역 일자리 창출과 경제 활성화에 크게 기여할 전망이다.

동남권 산단은 방사선 의과학과 반도체 분야를 아우르는 산·학·연 융합 클러스터로 자리매김하며 미래 산업 혁신의 전진기지로 성장할 것으로 기대된다. 대규모 고용과 생산 파급효과를 통해 기장군의 미래 100년 먹거리를 책임질 핵심 성장 동력으로 평가받고 있다.

정종복 군수는 "동남권 산단은 기장군의 미래 신성장 동력이 될 핵심 기반시설"이라며 "입주 기업의 성장을 위한 행정·재정적 지원을 강화해 양질의 일자리 창출과 군민 삶의 질 향상으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

준공식은 27일 오후 2시 기장군 장안읍 반룡리 일대(동남권 산단 내 '제엠제코' 부지)에서 열린다. 이날 박형준 부산시장과 정동만 국회의원, 부산시의회 의원, 입주기업 대표 등이 참석해 미래 신성장 산업단지의 출발을 축하할 예정이다.





AD

동남권 산단은 2023년 7월 산업통상자원부의 반도체 소부장 특화단지로 지정돼 파워반도체 상용화센터 제2팹 건립 등이 추진되고 있다. 에스티아이, 아이큐랩 등 7개 사가 8905억원을 투자하고 775명의 신규 고용을 창출할 계획이며, 향후 20개 이상 소부장 기업에서 1조 1000억원 규모의 추가 투자도 예상된다.

기장군 동남권 의과학 산업단지.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>