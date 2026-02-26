코코랩 두유, 현대백화점 릴레이 시음 행사 성료… '프리미엄 가치' 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대백화점 판교점(왼쪽) 및 압구정 본점(오른쪽)에서 성황리에 진행된 '코코랩 두유 3종 시음 행사' 현장 모습

AD

서도비엔아이(주)의 프리미엄 F&B 브랜드 '코코랩'이 지난 2월, 현대백화점 판교점과 압구정 본점에서 진행한 '두유 3종 릴레이 시음 행사'를 성황리에 마쳤다고 밝혔다. 이번 행사는 온라인 채널에서 축적된 고객 리뷰에 보답하고, 오프라인 현장에서 고객들과 직접 소통하며 제품의 신뢰도를 높이기 위해 마련되었다.

코코랩은 이번 행사에서 약콩두유, 리커버리두유 차가버섯, 리커버리두유 진저 등 대표 제품 3종을 선보였다. 시음에 참여한 방문객들은 인위적이지 않은 원물의 맛과 건강한 풍미에 높은 만족감을 보였으며, 특히 생강이나 차가버섯 등 이색적인 원료와 두유의 조화로운 목 넘김에 긍정적인 평가를 내놓았다.

특히 제품별 원산지에 대한 신뢰도가 구매 결정의 핵심 요인으로 작용했다. 국산 약콩과 대두, 국산 생강, 그리고 청정 지역인 캐나다산 차가버섯 등 엄선된 프리미엄 원료를 사용한다는 점이 현장 소비자들의 큰 호응을 얻었다. 이러한 원료 중심의 소통은 시음 직후 즉석 정기구독 신청이나 전 세트 구매 등 실질적인 매출 성과로 이어지며 브랜드 가치를 입증했다.





AD

코코랩 관계자는 "이번 행사는 첨가물 없이 원물 그대로의 건강함을 담은 코코랩 두유의 품질을 고객들이 직접 맛보고 객관적으로 입증할 수 있었던 소중한 기회였다"며, "직접적인 맛의 체험이 브랜드에 대한 신뢰로 이어진 만큼, 앞으로도 프리미엄 가치를 알리기 위해 백화점을 중심으로 한 시음 행사를 지속적으로 확대 운영할 계획"이라고 밝혔다.





lshb01@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>