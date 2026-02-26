"화려함보단 절제"…CJ온스타일, 2026 SS 패션 쇼케이스

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음 달 6일까지 진행

SS 시즌 패션 키워드로 '파워리스' 선정

CJ온스타일이 2026년 봄·여름(SS) 시즌 패션 트렌드를 선공개하는 '2026 SS 패션 쇼케이스'를 다음 달 6일까지 진행한다고 26일 밝혔다. 패션 쇼케이스는 본격적인 시즌 행사 '패션위크'에 앞서 트렌드를 먼저 제시하는 CJ온스타일만의 행사다.

올해 봄·여름은 화려함보다 절제에 무게가 실릴 전망이다. 경제적 불확실성이 이어지면서 과시적인 스타일 대신 단정하고 힘을 뺀 차분한 무드가 부상하고 있다는 분석이다. 이에 CJ온스타일은 SS 시즌 패션 키워드로 '파워리스(POWERLESS)'를 선정했다. 키워드 이니셜을 반영한 세부 트렌드는 ▲포엣코어(Poet Core) ▲워크웨어(Work Wear) ▲플라워(Flower Point) ▲레이어드(Layered) ▲레드·오렌지(Red·Orange) ▲스카프(Scarf) 등 여섯 가지다. 정제된 실루엣에 로맨틱 감성과 컬러 포인트로 균형을 맞춘 스타일이 특징이다.

봄·여름 시즌 브랜드별 대표 화보 (왼쪽부터) 더엣지, 셀렙샵 에디션, 지스튜디오. CJ온스타일

AD

이번 쇼케이스에서는 인공지능(AI) 기반 콘텐츠를 전면 강화했다. '봄이 피어나는 순간(Blooming Moment)'을 콘셉트로 한 AI 스타일북과 숏폼 영상을 앞세워 패션을 '입는 경험'에서 '보는 경험'으로 확장한다는 전략이다. CJ온스타일은 지난해 업계 최초로 AI 패션 쇼케이스를 도입한 데 이어, 올해는 한층 진화된 비주얼 콘텐츠를 선보인다. 글로벌 패션 위크 현장에 온 듯한 몰입형 경험을 모바일과 TV를 통해 구현할 계획이다. 특히 이번 쇼케이스 기간에는 패션 카테고리의 모바일 라이브 방송도 약 40회로 확대 편성해 고객 접점도 넓혔다.

한편, 쇼케이스 기간 동안 모바일 앱에서 신상 패션 아이템 10% 기본 할인과 카드 할인(일자별 상이) 최대 7%, 멤버십 5% 할인까지 중복 적용 가능하다.





AD

CJ온스타일 관계자는 "불확실성이 일상화될수록 패션은 절제와 균형을 향한다"며 "전 연령대를 아우르는 독보적 패션 포트폴리오와 콘텐츠가 결합된 영상 커머스 경쟁력을 바탕으로 '패션은 역시 CJ온스타일'이라는 명성을 이어갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>