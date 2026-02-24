과기 사업화 지원 기업들 “시장 진입 시간 단축”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“창업·매출로 이어졌다”

과학기술사업화진흥원, 지원 과제 성과 점검

과기정통부의 사업화 지원을 받은 기업들이 과제 종료 이후에도 매출과 해외 진출 등 성과를 이어가고 있다고 밝혔다. 초기 사업화 단계에서의 자금 지원과 기술 고도화가 시장 진입의 분기점이 됐다는 평가다.

과학기술산업화진흥원 주최로 가 열리고 있다. 사진=과학기술산업화진흥원

24일 과학기술사업화진흥원은 과학기술정보통신부의 사업화 지원 과제 수행을 마치고 투자유치, 매출 발생 등 경제적 성과를 꾸준히 창출하고 있는 기업을 대상으로 간담회를 개최했다.

간담회에서는 2020년~2024년 5개년 간 수행을 종료한 과제에 참여한 기업 관계자들이 참석해 성장 기여도와 향후 추가 지원 방향을 점검했다.

의료기기 기업 아반트릭스의 최재원 최고경영책임자는 "지원 과제를 통해 비즈니스 모델을 고도화하고 까다로운 의료기기 규제와 행정 절차를 해결하는 데 도움을 받았다"고 말했다. 그는 "임상시험 신청의 고비를 넘길 수 있었고, 기술창업 기업이 다음 단계로 나아가는 기반이 마련됐다"고 설명했다.

앤투비의 박명환 대표도 "창업 단계에서 장기적 지원을 통해 연구 인력을 육성하고 안정적인 연구 환경을 구축할 수 있었다"며 "사업 영역을 확장해 창업으로 연결하는 데 성공했다"고 밝혔다.

해외 시장 확대를 위한 지원에 대한 필요성도 제기됐다. 과제 수행 이후 CES 혁신상을 2년 수상한 솔라리노의 박헌균 대표는 해외 수요를 확인했지만, 중소기업이 독자적으로 글로벌 시장을 개척하기는 어렵다며 "창업 이후 국제전시회 참가 지원이 기업의 글로벌 진출에 도움이 될 것 같다"고 말했다.

삼정솔루션과 나노스코프시스템즈 역시 제품화 이후 추가 실증과 수요 연계가 필요하다고 강조했다.

김병국 과학기술사업화진흥원장은 "이번 간담회는 지원사업의 성과를 확인하는 자리를 넘어, 지원 종료 이후의 기업 수요를 직접 확인할 수 있는 자리였다"며, "올해 신규로 추진 중인 '공공연구성과 실증 시범사업'을 차질 없이 지원하고, 올해 준비 중인 글로벌 전시 지원 등도 강화해 나가겠다"고 말했다.





과학기술사업화진흥원은 향후 지원 성과의 투자·판로·R&D 연계로 이어지는 기술사업화 전주기 지원 체계를 강화할 계획이다. 이를 통해 단기 사업 성과를 넘어, 기술 기반 기업의 지속 성장 기반을 마련해 나간다는 방침이다.





