'금메달 3개' 밀라노·코르티나 올림픽 대한민국 선수단 귀국

2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽에서 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개를 획득하며 종합 13위에 오른 대한민국 선수단이 24일 귀국했다.

유승민 대한체육회장과 이수경 선수단장(대한빙상경기연맹 회장), 쇼트트랙, 스피드 스케이팅, 피겨 스케이팅, 봅슬레이, 컬링 대표팀 등 한국 선수단 본단은 이날 오후 인천공항을 통해 귀국했다.

폐회식 기수로 나섰던 쇼트트랙 최민정(성남시청)과 황대헌(강원도청)은 나란히 태극기를 들고 선수단을 이끌었고, 2관왕에 오른 쇼트트랙 김길리(성남시청) 등 각 종목 선수는 수많은 취재진과 팬들의 박수 속에 환하게 웃으며 인사했다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 유승민 대한체육회장과 이수경 단장에게 꽃다발을 전달했고, 이후 환영사를 통해 "우리 선수들이 보여준 끈기와 도전 정신은 대한민국 국민의 자부심이 됐다"고 격려했다.

쇼트트랙 국가대표 최민정, 황대헌 등 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽을 마친 대한민국 선수단이 24일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. [연합뉴스]

한국 선수단과 함께 귀국한 원윤종 국제올림픽위원회(IOC) 신임 선수위원은 "선거 기간이 길었는데 응원해주시고 성원해주셔서 좋은 결과가 나온 것 같다"며 "대한민국 스포츠를 위해 열심히 활동하겠다"고 소감을 밝혔다.

한국 선수단은 금메달 목표 3개를 달성한 반면, 또 다른 목표인 10위권 진입에는 실패했다. 하지만 2022 베이징 대회 때보다 전체 메달 개수를 1개 더 늘렸으며 순위도 한 계단 끌어올렸다.

여자 쇼트트랙 대표팀 막내 김길리는 여자 1500ｍ에서 선배 최민정의 개인 종목 최초 3연패를 막아서며 우승을 차지했다. 김길리는 여자 3000ｍ 계주에서도 최민정 등과 금메달을 합작해 이번 올림픽 한국 선수단에서 유일하게 2관왕에 올랐다. 김길리는 1000m에서도 동메달을 따 이번 대회에서만 메달 3개를 수확했다. 김길리는 대한체육회가 선정한 이번 대회 선수단 최우수선수(MVP)에 뽑혔다.

다른 금메달 하나는 스노보드에서 나왔다. 2008년생 여고생 보더 최가온이 여자 하프파이프 결선에서 부상 투혼을 발휘하며 올림픽 3연패를 노린 클로이 김(미국)을 제치고 금메달을 목에 걸었다. .

스노보드 남자 평행대회전의 김상겸은 4번째 올림픽 도전 끝에 이번 대회에서 처음으로 은메달을 획득, 대한민국 선수단 대회 첫 메달이자 한국의 동ㆍ하계 올림픽 통산 400번째 메달의 주인공이 됐다.

남자 쇼트트랙 대표팀 막내 임종언도 메달 두 개를 수확했다. 그는 쇼트트랙 남자 1000ｍ에서 동메달, 남자 5000ｍ 계주 은메달을 획득했다. 황대헌은 2018 평창 대회 500m 동메달, 2022 베이징 대회에 1500m 금메달에 이어 이번 대회 1500m 은메달을 수확하며 올림픽 3회 연속 개인전 메달을 땄다.

쇼트트랙은 금메달 2개와 은메달 3개, 동메달 2개를 수확하며 '효자 종목' 명성을 이어갔고, 최가온과 김상겸, 유승은이 금ㆍ은ㆍ동메달 하나씩을 따낸 스노보드도 새로운 메달밭으로 떠올랐다.





다음 동계 올림픽은 2030년 프랑스 알프스에서 열리며, 그에 앞서 2029년 동계 아시안게임이 카자흐스탄에서 개최될 예정이다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

