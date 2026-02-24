JP모건 다이먼 CEO, "금융위기 이전과 유사 징후 보여" 경고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연례행사에서 "경기 순환 전환점 맞이해" 경고

미국 최대 은행 JP모건체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)가 2008년 금융 위기 이전과 유사한 징후가 보이기 시작했다고 경고했다.

다이먼 CEO는 23일(현지시간) 열린 JP모건의 연례행사에서 금융산업의 경쟁과 관련한 질문에 "안타깝게도 우리는 2005년부터 2007년까지 같은 현상을 목격했다. 상승하는 흐름이 모든 배를 띄웠고, 모두가 많은 돈을 벌었다"고 말했다.

지난 1월 21일 제이미 다이먼 JP모건 체이스 최고경영자(CEO)가 스위스 다보스에서 열린 제56회 세계경제포럼(WEF) 연차 총회에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스.

특히 현재 최근 활황을 보이는 시장이 과도한 낙관론을 낳고 있다고 지적했다. 다이먼 CEO는 "사람들은 지금 높은 자산 가격과 거래량이 지속될 것이고, 아무런 문제가 없을 것이라고 안심한다"며 "하지만 결국 경기 순환은 전환점을 맞이하게 된다"고 경고했다.

그러면서 "그때가 되면 차입자들의 연쇄 부도가 발생해 대출 기관 전반에 영향을 미칠 것이며, 예상치 못한 산업까지 타격을 입을 것"이라고 덧붙였다.

그는 JP모건은 순이자수익(NII)을 늘리기 위해 위험한 대출을 추가로 받으려 하지 않지만 "몇몇 사람들이 어리석은 짓을 하는 게 보인다. 수익을 만들려고 멍청한 짓을 하고 있다"라고도 지적했다.

최근 인공지능(AI)이 주도하는 증시 랠리에 대해서도 경고했다. 다이먼 CEO는 "신용 사이클에는 항상 예상치 못한 일이 일어난다"며 "어느 산업이 타격을 입을지가 관건이었다. 이번에는 AI로 인해 소프트웨어 산업이 대상이 될 수 있다"고 짚었다.

금융업 역시 AI 확산에 따른 산업 재편 가능성이 제기되고 있다. 다만 다이먼 CEO는 JP모건이 전반적으로 수혜를 입을 것으로 내다봤다. 그는 "100개 분야 중 75개에서는 승자가 되고 25개에서는 패자가 될 것"이라며 일부 사업에서는 손실이 있더라도 전체적으로는 경쟁 우위를 유지할 것이라는 자신감을 드러냈다.





한편 그는 이후 질의응답에서 자신의 거취와 관련한 질문에 JP모건 CEO로서 "몇 년 더 있을 것"이라며 "그 이후에는 몇 년 더" 회장직으로 있을 수 있다고 답했다.





