SM상선, 중국 닝보·상하이 항만 우수 파트너사 선정

닝보-저우산항 '지속 성장 잠재력 해운선사' 이름 올려

상하이항 '미래 기대 선사' 2년 연속 선정

SM상선은 중국 주요 항만당국의 우수 파트너사에 연이어 선정됐다고 24일 밝혔다.

SM그룹 SM상선, 中 닝보상하이 항만 우수 파트너사 연이어 선정. SM그룹

SM상선은 최근 중국 저장성 사오싱에서 열린 닝보-저우산항 연례 항만 운송 교류회에서 지속 성장 잠재력 해운선사에 선정됐다. 이어 상하이 푸동에서 진행된 상하이항 제15차 5개년 발전 계획 비전 선포식에서 미래가 기대되는 선사에 2년 연속 이름을 올렸다.

닝보-저우산항은 전 세계 물동량 3위 항만으로 최근의 물동량 증가율과 발전 가능성 등을 기준으로 파트너사를 선정한다. 닝보-저우산항의 연간 물동량은 2024년 기준 3931만TEU로 상하이항(5151만TEU)과 싱가포르항(4112만TEU)에 이어 세계에서 세 번째로 많다. SM상선이 지난해 이곳에서 처리한 물동량은 처음으로 20만TEU를 넘어섰다.

SM상선은 2017년 미주 서안노선(CPX)을 개설해 닝보항에 처음 기항했으며 이듬해 북서안노선(PNS)을 추가 개설하는 등 서비스를 확대해왔다. 상하이항이 발표한 미래가 기대되는 선사는 물류 운송 네트워크 고도화 과정에서 시너지가 예상되는 협력사에게 수여된다. 이번 수상을 계기로 SM상선은 중국발 미주와 아시아향 수출 화물 유치에 박차를 가할 계획이다.





강호준 SM상선 대표이사는 "닝보-저우산항 물동량 20만TEU 돌파와 함께 중국 주요 항만에서 미래 가치를 인정받게 돼 뜻깊다"며 "중국 시장에서 성장을 가속화하고 아시아와 미주를 잇는 교두보로써 역할을 다하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

