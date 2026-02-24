해운대 지도 바뀐다… 부산도시공사, 센텀2지구 2조원 투입 미래산업 도시첨단산단 착공

해운대 반여·석대동 191만㎡ 규모… 도심융합특구 연계 ‘센텀 테크노밸리’ 본격화



부산도시공사(BMC, 신창호)가 오는 25일 해운대구 반여·석대동 센텀2지구 조성 예정 부지에서 '센텀2지구 도시첨단산단(도심융합특구) 조성사업' 착공식을 개최한다.

착공식에는 부산시장과 시의회 의장, 지역 국회의원, 구청장, 관계기관장, 산업계 대표, 시민 등이 참석할 예정이다. 공식 행사는 이날 오후 3시부터 ▲국민의례 ▲내빈 소개 ▲사업 경과보고 ▲환영사·기념사·축사 ▲착공 퍼포먼스 순으로 진행된다.

센텀2지구는 해운대구 반여·반송·석대동 일원 약 191만㎡(58만평) 규모로 조성되는 부산시 핵심 전략사업이다. 도시첨단산업단지와 도심융합특구로 중복 지정된 사업으로, 총사업비 약 2조 411억원이 투입된다. 4차 산업혁명을 선도하는 미래형 산업단지 조성이 목표다.

이 사업은 2016년 산업단지 지정계획 고시를 시작으로 2020년 개발제한구역 해제 등 주요 행정절차를 거쳤다. 이어 2022년 산업단지계획 최종 승인, 2024년 도심융합특구 지정과 기본계획 승인 등을 완료하며 사업 기반을 마련했다.

이를 토대로 우선 1단계 구간 공사를 시작해 단계적으로 사업을 추진하고 있다. 2단계 구간은 풍산 부산공장의 보상과 이전이 마무리되는 대로 순차 착공할 예정이다. 기존 센텀시티와 연계한 테크노밸리를 구축해 전 세계 창업기업과 인재가 모이는 '센텀 테크노밸리'로 조성한다는 구상이다.

이번 착공식은 그간의 행정적·물리적 준비 과정을 마무리하고, 센텀2지구 조성사업이 본격적인 공사 단계에 돌입했음을 대외적으로 알리는 의미를 담고 있다.

부산도시공사는 센텀2지구를 첨단해양산업, 로봇, AI, 지식서비스 등 미래 신성장 전략산업의 중심이 되는 남부권 거점 단지로 육성할 계획이다. 산업과 주거·문화 기능이 융합된 도심융합특구로 발전시켜 양질의 일자리 창출과 지역 성장의 중추적 역할을 수행하도록 완성해 나간다는 방침이다.





신창호 사장은 "센텀2지구는 부산의 미래 산업 기반을 구축하는 중요한 사업"이라며 "그간의 행정 절차와 현안 정리를 바탕으로 조성 공사를 차질 없이 추진해 미래 먹거리 창출과 청년 일자리 확보에 최우선으로 나서겠다"고 말했다.

센텀2지구 도시첨단산단 착공식 포스터.

