메타바이오메드, IMCAS 2026서 'RENUVOL' 런칭…글로벌 시장 공략 본격화

바이오메디컬 기업 메타바이오메드는 오는 31일까지 프랑스 파리에서 열린 세계적 권위의 국제미용성형학회 'IMCAS World Congress 2026'에 참가해 신제품 'RENUVOL(리뉴볼)' 런칭 세미나를 성황리에 개최했다고 24일 밝혔다.

이번에 공개한 RENUVOL은 PDO(Polydioxanone)를 기반으로 PN(Polynucleotide)과 항산화 성분을 결합한 복합 구조의 스킨부스터로, 유효 성분의 안정성과 전달 효율을 고려해 설계된 것이 특징이다.

메타바이오메드가 축적해온 PDO 기술력을 바탕으로 제품 경쟁력을 강화했다는 설명이다. 런칭 세미나는 약 70여명의 글로벌 의료진이 참석한 가운데 진행됐다. 브라질 피부과 전문의 Dr. Clara Santos와 기술 파트너사 랩인큐브(LabInCube)의 최경민 대표가 연자로 참여해 ▲제품 작용 메커니즘 ▲시술 프로토콜 ▲적용 부위별 활용 전략 ▲임상 케이스 등을 중심으로 발표를 진행했다. 특히 실제 시술 결과와 환자 만족도에 대한 논의가 이어지며 현장 의료진들의 높은 관심을 이끌어냈다.

세미나 이후에는 다양한 국가의 의료진 및 업계 관계자들과 제품 상담 및 협업 논의가 활발히 진행됐다. 기존 해외 바이어들은 신제품 유통 확대 방안을 협의했으며, 유럽을 비롯한 중동 지역 바이어들과는 신규 계약이 체결되는 성과도 거뒀다.

오지수 메타바이오메드 사장은 행사 기간 중 글로벌 파트너들과 향후 협력 전략을 논의했으며, 회사는 해외 전시·학회를 중심으로 한 적극적인 마케팅을 통해 유럽 및 아시아 시장 진출을 본격화할 계획이다.





메타바이오메드 관계자는 "이번 IMCAS 런칭 세미나를 통해 메타바이오메드 PDO 기술의 특성과 임상적 활용 가치를 글로벌 의료진에게 효과적으로 전달할 수 있었다"며 "랩인큐브와의 기술 협력을 바탕으로 글로벌 미용의료 시장에서의 입지를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





