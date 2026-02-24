탄소감축 투자에 1.3% 초저금리…정부, 800억 규모 융자 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘탄소중립 전환 선도프로젝트’ 공고

프로젝트당 최대 500억

온실가스 감축 설비와 연구개발(R&D)에 선제적으로 투자하는 기업을 대상으로 정부가 총 800억원 규모의 신규 융자 지원에 나선다. 선정 기업은 최대 500억원(R&D 자금은 최대 100억원)까지 연 1.3%의 금리로 자금을 조달할 수 있다.

산업통상부는 24일 '2026년도 탄소중립 전환 선도프로젝트 융자지원 사업' 대상 기업을 오는 4월 10일까지 모집한다고 밝혔다. 저탄소 산업공정 전환을 촉진하고, 대규모 민간 온실가스 감축 투자를 뒷받침하기 위한 조치다.

이번 사업은 중소·중견기업뿐 아니라 대기업도 신청할 수 있다. 융자 금리는 매년 3분기 공공자금관리기금 융자계정 대출금리에서 중소·중견기업은 2%포인트, 대기업은 1.5%포인트를 차감해 적용한다. 올해 2월 기준 적용 금리는 하한선인 1.3%다.

특히 탄소감축 투자가 시급한 업종과 정책 연계 기업에는 가점이 부여된다. 유럽연합(EU) 탄소국경조정제도(CBAM) 적용 대상 6개 산업(철강·알루미늄·시멘트·비료·전력·수소), '기업 활력 제고를 위한 특별법'에 따라 사업재편계획 승인을 받은 기업, 국가기후위기대응위원회 등 범정부 차원의 '넷제로 챌린지X' 선정 기업은 선정·평가 과정에서 2점의 가점을 받는다.

산업부는 2022년부터 지난해까지 해당 사업을 통해 저탄소 설비 전환과 기술개발 등 95건의 프로젝트에 8509억원의 융자금을 지원했다. 이를 마중물로 3조2056억원 규모의 민간 탄소중립 신규 투자가 이뤄졌다고 설명했다.





이민우 산업부 산업정책관은 "도전적인 2035년 국가온실가스감축목표(NDC) 수립으로 산업계 부담이 커지고 있지만, 탄소감축 이행과 산업 경쟁력 확보를 위해 저탄소 전환 투자는 반드시 가야 할 길"이라며 "철강·석유화학 등 업종별 탄소감축 이행 로드맵을 마련하고, 산업 그린전환(GX) 촉진법 제정을 추진하는 등 정책적 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

