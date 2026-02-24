성북구, 행안부 '지방자치단체 혁신평가' 우수기관 선정

AI 현장행정·소통 중심 행정 높은 평가

서울 성북구(구청장 이승로)가 행정안전부 주관 '2025년 지방자치단체 혁신평가'에서 우수기관으로 선정됐다.

지방자치단체 혁신평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 혁신역량, 혁신성과, 국민체감도 등 3개 분야 10개 지표로 혁신 노력과 성과가 뛰어난 우수기관을 선정한다.

성북구청 전경. 성북구 제공.

성북구는 인공지능(AI) 현장행정을 포함한 혁신도시 조성을 위해 6대 혁신전략을 수립하고 주민 생활과 밀접한 문제를 해결하는 소통 중심 행정을 추진한 점이 높이 평가됐다. 기관장의 혁신 리더십, 민·관 협력 활성화, AI·디지털 기술 활용 서비스 향상, 주민 서비스 개선 및 행정 사각지대 해소, 대표 혁신과제인 오동생태문화정원 조성 분야에서 두루 우수한 점수를 받았다.

주요 혁신 사례로는 청소년이 마을의제를 함께 논의하는 '1주민자치회 1학교', 디지털 취약계층의 민원 접근성을 높인 민원안내 AI 키오스크 도입, 자치구 최초로 영유아발달 전수조사를 실시한 '발달의 선을 넘는 성북아이' 사업 등이 있다.

이번 평가에서 우수기관으로 선정된 지방자치단체는 향후 정부포상을 받게 되며, 우수 혁신사례는 전국 지방자치단체로 확산될 예정이다.





구 관계자는 "AI 기반 현장행정, 민·관 협력 확대, 디지털 취약계층 지원 강화 등 이미 추진 중인 사업의 성과를 면밀히 분석해 보완하고 주민 불편을 선제적으로 개선하는 과제를 추가 발굴하겠다"며 "주민이 일상에서 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 실행력과 책임성을 강화하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

